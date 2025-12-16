Oposición exige claridad y denuncia falta de sustento

El diputado federal del PAN Federico Döring advirtió que el reciente anuncio del Gobierno federal sobre un supuesto acuerdo con Estados Unidos en materia de agua carece de sustento técnico y transparencia; además, podría implicar un nuevo despojo de recursos hídricos a los estados del norte del país.

Döring señaló que la Presidenta Sheinbaum anunció un compromiso para entregar 249 millones de metros cúbicos de agua como parte de los adeudos del Tratado de 1944, sin explicar de dónde saldrá dicho volumen, cuando las dos presas binacionales apenas cuentan con 201 millones de metros disponibles.

201 millones de metros cúbicos tienen las presas binacionales

“Las cifras no cuadran. Si en las presas binacionales sólo hay 201 millones de metros cúbicos, ¿de dónde van a salir los 48 millones restantes?”, cuestionó.

El legislador recordó que no sería la primera vez que el actual Gobierno entrega agua fuera de los acuerdos internacionales, al referir el antecedente del río San Juan, afluente del río Bravo que no está contemplado en el Tratado de 1944, y cuyo caudal —denunció— fue cedido de manera irregular a autoridades de Texas mediante la Minuta 331, afectando directamente a Tamaulipas y Nuevo León.

Döring alertó que, de no aclararse el origen del agua comprometida, el Gobierno federal posiblemente planea quitarle agua a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

“El Gobierno dice que ya hay una solución, pero le esconde al pueblo de México cuánto le va a quitar de agua a cada estado para regalársela a Trump y al gobernador Abbott en Texas”, subrayó.

Finalmente, el legislador exigió a la Presidenta Sheinbaum informar con claridad qué se comprometió realmente, de dónde saldrá el agua faltante y bajo qué criterios se afectará —o no— a las entidades federativas. “Si no hay nada que ocultar, no hay razón para esconder esta información”, concluyó.

