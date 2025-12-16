Presentan propuesta electoral de los OPLE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, encabezó este lunes la entrega de propuestas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, en un ejercicio que definió como una defensa del sistema nacional de elecciones.

Durante la reunión con integrantes de la Comisión, destacó la apertura al diálogo: “Yo creo que la escucha ha sido bastante. No solamente están recibiendo estas propuestas, sino que tienen claridad de que han estado participando en los foros”.

188 mil firmas presentó la Marea Rosa junto con su iniciativa

La consejera presidenta aclaró que el INE actuó como intermediario en este proceso, recopilando las aportaciones de los organismos locales: “Esto no tiene nada que ver en la elaboración del instituto, solamente nos convertimos en el que aglutinó todas estas propuestas”. Subrayó que el próximo 12 de enero el Consejo General en pleno acudirá a entregar la propuesta oficial del instituto.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Obispo fractura a la 4T

Al ser cuestionada sobre si las propuestas buscan la permanencia de los OPLE, la funcionaria fue enfática: “Por supuesto que no, es una defensa del sistema nacional de elecciones. La reforma electoral no habla de personas, habla del sistema electoral que tiene México”.

Taddei argumentó que la especialización del trabajo electoral a nivel local justifica la existencia de estas estructuras: “Es algo muy especializado lo que se hace ahí. Cuando entras y te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, entendemos que es imposible que lo hagamos a nivel federal con la meticulosidad que se hace a nivel local”.

Reveló que el documento que presentará el INE el próximo 12 de enero está en proceso de elaboración, pues este martes se reunirán por primera vez para abordar los temas, y será, dijo, resultado del consenso entre consejeros.

“Habrá propuestas que caminen solamente a partir de una propuesta de una consejería. Habrá otras que alcancemos la unanimidad inmediatamente, otras que tengan la mayoría, pero todas deberán de ser presentadas”, detalló.

Respecto a filtraciones recientes de documentos internos, dijo: “Lo que se filtró era un insumo, era un documento interno. Apenas es la primera ocasión que nos vamos a reunir ya con temas específicos”.

Sobre los tiempos de la reforma, la consejera presidenta expresó su confianza en que el trabajo no será apresurado: “Confío en que todo este trabajo que han hecho a partir de los foros, el conocimiento que van adquiriendo los equipos de trabajo, pues sea un trabajo que se ha ido haciendo de manera paulatina”.

Taddei también hizo énfasis en la importancia de mantener la autonomía e independencia de los organismos electorales como garantía de transparencia y legalidad en los comicios.

Asimismo, recordó que los OPLE han sido fundamentales para acercar los procesos democráticos a la ciudadanía en cada entidad federativa, adaptándose a las particularidades y necesidades específicas de cada región del país.

En el encuentro, los OPLE presentaron propuestas basadas en experiencias locales orientadas a fortalecer la democracia, los derechos político-electorales y promover una mayor participación ciudadana en los procesos electorales del país.