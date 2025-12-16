Propone MC la creación de Tarifa Doméstica Electrodependiente (TDE)

Movimiento Ciudadano (MC) planteó la creación de la Tarifa Doméstica Electrodependiente (TDE) como una medida para proteger a hogares que dependen de equipos médicos eléctricos para la supervivencia o calidad de vida de alguno de sus integrantes.

La propuesta surge a partir de los rezagos que dejó la pandemia de COVID-19, los cuales evidenciaron deficiencias en infraestructura, acceso a medicamentos y una gestión pública fragmentada, además del incremento de enfermedades crónicas no transmisibles.

De acuerdo con MC, padecimientos como diabetes, obesidad, enfermedades renales y cardiovasculares han aumentado la necesidad de cuidados domiciliarios, lo que implica un uso continuo de dispositivos médicos que elevan de forma significativa el consumo eléctrico en los hogares.

Distintas enfermedades requieren dispositivos electrónicos ı Foto: Especial.

La coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco, explicó que la iniciativa de ley busca garantizar que el consumo eléctrico asociado a equipos médicos indispensables, como respiradores, concentradores de oxígeno y bombas de infusión, sea facturado con el mayor subsidio disponible, evitando que las viviendas sean clasificadas dentro de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo por causas médicas.

La propuesta se sustenta en datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), que estima que 58.3 millones de personas en México son susceptibles de recibir cuidados en el hogar. Muchas de ellas, señaló MC, requieren una conexión eléctrica constante para dispositivos vitales.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se plantea el reconocimiento jurídico de las personas electrodependientes, la creación de un Registro Nacional de Personas Electrodependientes con actualizaciones periódicas y notificaciones en caso de fallecimiento, así como la obligación de la CFE y concesionarias de garantizar suministro prioritario. También se contempla la identificación de medidores y la aplicación de subsidios o tarifas especiales para las viviendas registradas.

Ivonne Ortega, diputada de MC. ı Foto: Cámara de Diputados

