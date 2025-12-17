Caso Ernestina Asencio: Se van a cumplir acciones tras sentencia de COIDH

El Estado Mexicano cumplirá con las acciones a las que se comprometió tras ser notificado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ernestina Asencio, de cuya muerte se le declaró responsable.

Ayer, el órgano internacional notificó a México de su resolución, en donde responsabiliza al estado del fallecimiento de la mujer indígena de 73 años, tras haber sido violada y torturada por elementos del Ejército en 2007, en el marco del enfrentamiento al crimen organizado declarado entonces por el presidente Felipe Calderón.

Al respecto, la mandataria mexicana comentó que ya se enlistaron las acciones a seguir y se cumplirán.

Diputados protestan en el año 2007 por asesinato de Ernestina Asencio ı Foto: Cuartoscuro

“Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Eh, hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir”, declaró.

El tribunal ordenó las siguientes medidas de reparación:

La reapertura de la investigación penal con el fin de identificar y sancionar a los responsables

Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

Brindar programas de capacitación para funcionarios públicos

Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa

Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas sistemas de salud y justicia

Tras recordar que este caso ocurrió durante el sexenio de Calderón Hinojosa, calificó el hecho como lamentable.

“Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo. Esta lamentable situación y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando”, dijo.

LMCT