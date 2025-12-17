PRI impulsa programa ‘pinta tu casa esta navidad’ en respaldo a economía familiar

El Diputado Federal del PRI, Erubiel Alonso Que, puso en marcha el programa social “Pinta tu casa esta Navidad”, una acción orientada a apoyar la economía familiar y dignificar los hogares durante la temporada decembrina.

“Desde el PRI creemos en una política social que se vea, que se sienta y que llegue a las casas de la gente; no discursos, sino apoyos reales que ayuden a las familias a salir adelante”, afirmó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Baja.

Hoy pusimos en marcha el programa “Pinta tu casa esta Navidad”, una acción pensada para apoyar la economía familiar y dignificar los hogares de las familias tabasqueñas.

Desde el PRI creemos en una política social que se vea y se sienta: apoyos reales que lleguen directamente a… pic.twitter.com/ieqEKaWm8M — Erubiel Alonso Que (@Erubiel_Alonso_) December 18, 2025

El programa ofrece pintura de calidad a precio accesible, permitiendo a las familias mejorar sus viviendas, fortalecer el tejido social y celebrar estas fechas con mejores condiciones de bienestar. Habrá un módulo de atención en la sede estatal del PRI, desde hoy y hasta el sábado 20 de diciembre.

En el arranque de esta campaña, Erubiel Alonso contó con el acompañamiento del Delegado Regional del CEN del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, la Secretaria General Mari Carmen García May, así como de liderazgos priistas, que respaldaron esta iniciativa.

A lo largo del año, el congresista del PRI ha impulsado acciones en favor de jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables, consolidando una agenda social cercana a la gente y comprometida con el desarrollo de Tabasco.

