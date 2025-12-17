¿Qué pasó en Escuinapa, Sinaloa, este miércoles 17 de diciembre del 2025? | VIDEOS

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó la mañana de este miércoles la presencia de hechos delictivos en el municipio de Escuinapa, al sur de la entidad.

Fue a través de redes sociales que la dependencia estatal informó que, además de los acontecimientos de violencia, se registró el bloqueo de una vía de comunicación, situación que ya es atendida por autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes conforman el Grupo Interinstitucional desplegado en la zona.

🚨Alerta en Escuinapa, Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó hechos delictivos y el bloqueo de una vía de comunicación en el municipio.



En el comunicado oficial, se recomendó a la población evitar el área en la medida de lo posible y atender las indicaciones de las autoridades que participan en operativos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Hacia las 14:00 horas, la dependencia no ha dado a conocer mayores detalles sobre personas lesionadas o detenidas.

