EU presiona a México por apoyo a Venezuela y Cuba

En declaraciones separadas, figuras de la política estadounidense llamaron a México a apoyar la postura de Estados Unidos respecto a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que “desafortunadamente, al apegarse a su política exterior no intervencionista, tal como lo establece su Constitución, la actual administración (de Claudia Sheinbaum) ha actuado con frecuencia de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de EU. Esto incluye su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional”.

A través de una publicación en la red social X, la congresista María Elvira Salazar llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a “dejar de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba”.

“México es nuestro vecino más cercano y ninguno de nosotros se irá a ninguna parte. Hoy, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, envié un mensaje claro a la Presidenta Claudia Sheinbaum: la historia nos observa. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental”, escribió.

Durante una comparecencia en el Capitolio, en Washington, Dueholm reconoció el alto nivel de colaboración de la Presidenta Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump, pero lamentó su respaldo al gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“El Departamento de Estado continúa presionando a México para que desempeñe un papel regional constructivo, alineado con los objetivos de la política exterior de EU”, declaró la funcionaria.

La congresista republicana María Elvira Salazar reiteró en redes sociales su llamado a la Presidenta de México para que reconsidere el apoyo que ha expresado a los gobiernos de Venezuela y Cuba.

“Envié un mensaje claro a la Presidenta Claudia Sheinbaum: la historia nos observa. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental. La presión del presidente contra los narco-terroristas en Venezuela está dentro de sus facultades. A los criminales como Maduro se les enfrenta con firmeza”, expresó.