Marina despliega más de 3 mil elementos en la Operación Salvavidas Invierno 2025

La Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha la Operación Salvavidas Invierno 2025, un dispositivo nacional de seguridad y auxilio que se desplegará del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad de turistas nacionales e internacionales durante el periodo vacacional.

En entrevista, el capitán de corbeta José Alberto Demuner Silva, jefe de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Armada de México, informó que el operativo forma parte del Plan Marina, una estrategia permanente de apoyo a la población civil en situaciones de emergencia, vigente desde la década de los años cincuenta.

Semar activa Operación Salvavidas Invierno 2025 con despliegue nacional ı Foto: Especial

Detalló que la operación tendrá presencia en los 17 estados costeros del país, con cobertura en más de 180 playas, así como en zonas interiores con afluencia turística, como Valle de Bravo, en el Estado de México.

Para esta temporada, la Semar desplegará más de 3 mil elementos navales, de los cuales alrededor de 700 son mujeres, además de un amplio estado de fuerza compuesto por 16 buques, 93 embarcaciones de búsqueda y rescate, seis aeronaves, 144 vehículos terrestres y 40 ambulancias.

Como parte del operativo, se instalarán puestos de socorro con personal médico y de enfermería, así como 200 puestos de salvavidas, integrados por personal especializado en el rescate de personas en peligro en el mar.

Demuner Silva destacó que el personal naval recibe un entrenamiento físico y técnico intensivo de cinco semanas previas al inicio de la operación, aun cuando ya cuenten con experiencia en este tipo de despliegues.

En cuanto a resultados, señaló que durante la pasada temporada vacacional de Semana Santa se atendieron alrededor de 200 emergencias médicas y se logró el rescate de más de 70 personas en riesgo en el mar.

Respecto a la seguridad pública, el capitán explicó que la operación contempla dos ejes fundamentales: la vigilancia en tierra, a cargo de personal de Infantería de Marina, y la protección de la vida humana en el mar. Aclaró que este despliegue no afecta las operaciones regulares de seguridad que mantiene la Armada en zonas con presencia del crimen organizado, ya que se trata de medios y personal independientes.

Finalmente, la Secretaría de Marina hizo un llamado a la ciudadanía a priorizar la prevención, atender las indicaciones de las autoridades, no descuidar a menores, evitar nadar tras ingerir alimentos o bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y no obstruir los accesos a playas, a fin de permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia

