Suman 145 mil mexicanos repatriados desde EU, precisa Gobierno de Sheinbaum

Con motivo del Día Internacional del Migrante, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que más de 145 mil connacionales han sido repatriados desde Estados Unidos a México desde enero de este año, en el marco del arranque de la política antimigratoria que inició el gobierno de Donald Trump.

Como parte del programa México te abraza, en la que participan 34 dependencias del gobierno federal, ha brindado oportunidades a los paisanos que regresan al país para que cuenten con acceso a servicios básicos y programas sociales.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Rosa Icela Rodríguez detalló que, desde el 20 de enero -cuando inició el gobierno y política antimigratoria de Donald Trump, al 17 de diciembre- se devolvieron 145 mil 537 paisanos, de los que 116 mil 156 retornaron vía terrestre y 29 mil 381 vía aérea.

Se han dado más de 846 mil servicios en los nueve centros de atención que se habilitaron con esta estrategia para recibir a los mexicanos, en donde se les ofrece atención médica, jurídica, psicológica, alimentación y otros servicios.

Señaló que más de 90 mil personas repatriadas ya fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); además se han emitido más de 56 mil actas y CURP, más de 85 mil también ya recibieron 85 mil tarjetas de Bienvenido paisano, en donde se les depositaron recursos para apoyarlos en su reincorporación al país.

Rosa Icela Rodríguez también subrayó que hasta ahora se ha tenido saldo blanco con la recepción de los mexicanos.

Enfatizó el reconocimiento del papel de los connacionales en la economía de aquel país, pero también la mexicana por el envío de recursos que hacen a sus familias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR