Avanza rehabilitación de costera Miguel Alemán tras golpe de huracanes en Acapulco, afirman en Mañanera

Como parte del plan Acapulco se Transforma Contigo, para rehabilitar la costa de este punto tras los desastres naturales que le han azotado, este viernes se presentaron durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum las obras con las que se intervinieron baldosas, parabuses, el sistema de drenaje, cruces seguros y más, con el que se extendió la invitación a que los turistas regresen al puerto en esta temporada vacacional decembrina.

El plan se decretó el 17 de enero de este año y entre sus ejes buscó atender los espacios públicos por los que a diario transitan habitantes y turistas.

El subsecretario de Turismo y encargado del plan, Sebastián Ramírez rehabilitación de la costera Miguel Alemán detalló que el plan se compone de tres ejes: movilidad segura para los peatones y renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medioambiente.

Para ello, se renovaron dos mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico, 13 mil metros cuadrados de banquetas en mal estado, se instalaron 32 nuevos parabuses, se renovó la señalética, se establecieron 11 cruces seguros

Aseguró que ahora la costera ya se encuentra “iluminada por complejo”, al haberse instalado 800 luminarias. Esto se complementó con obras para abrir áreas verdes con 9 mil metros de pasto nuevo, 300 árboles y otras acciones.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el proyecto para rehabilitar esta zona turística.

“Hoy, el hogar del sol brilla con más fuerza que nunca, gracias al extraordinario trabajo que usted está realizando y también a través del Gobierno de México, de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros, agradecemos también a Fonatur porque hoy contamos con senderos seguros para todas las mujeres, iluminación, accesos de playa remodelados, nuevos espacios públicos, pero aparte son abiertos y gratuitos para todas y para todos”, dijo.

Agregó que la rehabilitación de Acapulco también se lleva a cabo al interior del puerto en beneficio de los habitantes.

“Hay que aprovechar el espacio a todas y a todos los que nos ven que están en diferentes ciudades o incluso países, les decimos: Vengan a Acapulco, no pasen frío, ya no estén pasando más frío. Vengan aquí donde sea el clima maravilloso. El sol, la bahía más hermosa del mundo y el agradecimiento es la memoria del corazón y en el hogar del sol, aquí en Acapulco, nunca, nunca vamos a olvidar todo el apoyo y todo el cariño que nos ha brindado y que ha transformado el presente y el futuro de nuestro puerto”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR