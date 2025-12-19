Claudia duda que Ley Esposa sea para favorecer paridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que la reciente reforma aprobada en San Luis Potosí —conocida como Ley Esposa— para que las candidaturas a la elección de 2027 sean ocupadas por mujeres, tenga el objetivo real de beneficiar a dicho grupo; además, sugirió que el plan podría estar orientado a otros intereses, por lo que pidió analizar la reforma a los demás congresos estatales que pretenden replicar el plan legislativo.

“Mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que ‘sea una vez mujer, una vez hombre’ sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no?”, dijo.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria pidió revisar si esta reforma es jurídicamente procedente y recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene definido un esquema para procurar la paridad de género en las candidaturas.

TE RECOMENDAMOS: Reportan traslado seguro Llega caravana con más de 20 mil connacionales

Sesión Ordinaria del Congreso de San Luis Potosí, el 15 de diciembre. ı Foto: Especial

El Dato: La dirigencia de Morena anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en contra de las reformas electorales aprobadas conocidas como Ley Esposa.

“¡Está bueno el debate! Mi opinión personal es que, en todo caso, hay que ver si jurídicamente es procedente o no; doy mi opinión… El INE dice: ‘Tiene que garantizarse que la mitad’; en este caso son nueve, porque es la mitad más uno, es decir, siempre tiene que haber mayoría de mujeres; nueve tienen que ser candidatas mujeres y ocho tienen que ser candidatos hombres. Con eso ayuda a la paridad. Gracias a eso hay más gobernadoras mujeres”, dijo.

Aunque Sheinbaum Pardo afirmó que la reforma puede implicar beneficios, sugirió que puede estar orientada a favorecer a ciertos personajes.

“La parte de que a fuerzas haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también sus contras, porque muchas veces, pues, va orientado... No necesariamente es el género o la paridad lo que esté en el fondo sin otros temas”, dijo.

La reforma en debate consiste en cambios hechos a la Constitución Política de San Luis Potosí y la Ley Electoral de dicha entidad, en donde el argumento del Congreso para aprobarla fue que con este cambio se fija una regulación para garantizar la paridad de género en las postulaciones electorales.

“Es un hecho notorio que, desde la creación del Estado, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local, lo cual constituye evidencia irrefutable de una barrera estructural que impide el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”, se lee en la exposición de motivos.

La Ley Esposa se originó en uno de los estados cuya gubernatura será renovada en las próximas elecciones de 2027, y entre cuyas principales interesadas a ocupar el cargo está la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

En más de una ocasión, la legisladora federal ha declarado que el movimiento político del Verde Ecologista puede conservar la gubernatura del estado aun sin alianza con los otros partidos de la 4T, particularmente Morena.

Hasta ahora, otra entidad de la República en la que se perfila el avance de una reforma del mismo tipo es Nuevo León, debido a que se encuentra bajo análisis legislativo, donde críticos al plan apuntan que también se busca crear condiciones para que Mariana Rodríguez, la actual esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda, sea postulada al mismo cargo en dichas elecciones.