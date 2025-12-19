Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez entregan 100% de los Trenes de Pavimentación

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el banderazo de salida de cuatro Trenes de Pavimentación que beneficiarán a los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, una estrategia sin precedentes para cerrar brechas sociales y mejorar la movilidad.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y, al mismo tiempo, educación, principalmente, centros de salud y vivienda; para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo”, señaló la Presienta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con la entrega de Trenes de Pavimentación, los Gobiernos de México y del Estado de México continúan con trabajos de recuperación de la infraestructura vial del Oriente mexiquense, una región que históricamente fue relegada y que hoy se coloca en el centro de una política de justicia territorial.

“Un compromiso que tenemos es el mejoramiento de las carreteras, reparar los baches que tenemos en esta zona y que con la entrega de este equipo, Doctora, indudablemente va a cambiar el rostro, va a cambiar la imagen urbana de nuestros municipios, que tanto les hace falta, por eso no me cansaré, Presidenta, de decirle muchas gracias por ver al Estado de México, por todo lo que hace por nuestros mexiquenses”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Con estos, suman 10 los Trenes de Pavimentación entregados a municipios de esta zona. Los primeros beneficiados fueron Chicoloapan, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en noviembre. Posteriormente se integró Texcoco, Ixtapaluca y La Paz. Y concluye con Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla. En estos municipios se intervendrán más de 340 kilómetros de las principales vías de comunicación.

Los Trenes están integrados por cinco máquinas, que en total suman 50, son de origen alemán y están divididas en: fresadora, rodillo, petrolizadora, finisher y compactador neumático, estas permiten la rehabilitación de vialidades de forma integral, eficiente y con altos estándares de calidad para que los automovilistas y transportistas circulen de manera segura por esta vía.

Además del impacto en infraestructura, este programa generará 150 empleos directos, con personal capacitado para la operación de la maquinaria, con ello también se fortalece el desarrollo económico local. La inversión inicial de 450 millones de pesos en maquinaria se suma la aplicación de 102 millones de pesos en asfalto y operación durante 2024, y una proyección adicional de 600 millones de pesos para el periodo 2025–2027.

Esta acción simboliza el seguimiento de una nueva etapa para el Oriente del Estado de México, la cual refleja la transformación, justicia territorial y recuperación histórica de esta región de la entidad.

También estuvieron presentes Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Alan Velasco Aguero, Presidente Municipal de Valle de Chalco; Xóchitl Flores Jiménez, Presidenta Municipal de Chimalhuacán; Abigail Sánchez Martínez, Presidenta Municipal de Chalco, y Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla.

