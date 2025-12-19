‘Estamos en contacto’, dice Sheinbaum sobre frente ante conflicto entre EU y Venezuela

El llamado es a la no intervención

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó estar en contacto con otros países frente al conflicto que se agravó esta semana entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria fue consultada respecto a un frente que se estaría conformando ante esta situación, en el que algunos involucrados ya serían los presidentes de Rusia, China, Colombia y Brasil.

Dijo estar en contacto y reiteró el posicionamiento expresado desde días atrás, en cuanto a que el llamado es a la no intervención y que México colaborará en lo que resulte necesario.

“Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución”, dijo.

