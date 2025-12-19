Gobierno y productores del campo logran acuerdo

La Federación y productores del campo y transportistas llegaron a un acuerdo con el que los inconformes se comprometieron a no llevar a cabo ningún bloqueo carretero en medio de estas fiestas decembrinas en las carreteras del país, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

En conferencia, aseguró que con esto se comprobó que la manera de resolver los conflictos es por medio del diálogo: “Entonces, como les decimos a los productores agrícolas y también a los transportistas: ‘Hablando se entiende la gente’”.

El Dato: Entre las demandas de los productores se encuentran el retiro del mercado de un millón de toneladas de sorgo e igual cantidad de trigo y 17 de maíz para estabilizar precios.

El acuerdo, en esencia, fue atender con inmediatez las principales necesidades de los agricultores, dijo. Para ello, se contempla analizar la “pignoración” de diversos granos, como el frijol y maíz, concepto que es entendido como dejar un bien en prenda como garantía de un pago.

Asimismo, se fijó analizar la ruta sobre la revisión del T-MEC, conforme a los mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía. También, robustecer la presencia de las fuerzas de seguridad, brindar acompañamiento en los tramos considerados de mayor riesgo y fortalecer el uso de la tecnología para proteger la integridad de transportistas.

2.8 millones de productores han recibido apoyos de la Sader

La secretaria subrayó que los agricultores firmaron el acuerdo para ya no bloquear vialidades; sin embargo, comentó que esta será la tercera vez que se firma un convenio bajo estos términos, pero en las ocasiones anteriores se volvieron a levantar en protesta, situación frente a la cual aseguró que se llevarán a cabo los diálogos las veces que sea necesario.

“Yo quería quedarme con esa idea de que pues se dialoga y no hay, no hubo ni un solo bloqueo, porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad. Los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario. Firmaron, pero es la tercera vez que firman eso.

“Ellos hacen un compromiso en la mesa y revisamos lo que va cumpliendo el Gobierno de México uno a uno: ‘A ver, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió’. Cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, pues inicia un nuevo diálogo”, dijo la funcionaria.

Subrayó que en medio de esta nueva negociación, ambas partes se pudieron sentar a dialogar sin que paralelamente hubiera protestas para presionar, como ocurrió en los acercamientos anteriores.

Ahondó que en la exigencia de seguridad en las carreteras, la atención fue brindada por miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, también presentes en las mesas.

También comentó que la conversación con los agricultores seguirá en los próximos días, en las que se centrarán en atender dudas técnicas y la operación de programas que se pusieron a su disposición.

Finalmente, Rodríguez Velázquez reconoció que aún hay asuntos pendientes por resolver, pero se irán sacando adelante: “Claro que hacen falta muchas cosas todavía por hacer, pero que vayan también recibiendo la información sobre los tiempos, sobre los apoyos que tiene el Gobierno de México”.