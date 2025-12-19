México abre mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur para revisar impuestos en 2026

Ante la inquietud que se generó en diversos países a raíz la aprobación de impuestos a las importaciones en México, el Gobierno Federal abrió mesas de trabajo para analizar la implementación de los mismos con algunas naciones del continente asiático.

Luego de que el Congreso de la Unión avalara la aplicación arancelaria a mercancías que se importan desde países con los que no se tiene un tratado de libre comercio, algunos gobiernos comenzaron a acercarse a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en busca de un acuerdo preferencial, como lo ha manifestado India, el cual es uno de los principales proveedores de medicamentos para el país.

Al respecto, Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia de este viernes que sí se han entablado acercamientos no sólo con India, sino también con China y Corea del Sur, para analizar las condiciones de los intercambios comerciales que sostienen entre sí.

Claudia Sheinbaum explicó que uno de los elementos a considerar en la aplicación de los impuestos, que entrarán en vigor a partir de 2026, es analizar su implementación respecto a los pequeños y medianos productores en México, debido a que varios requieren de insumos del exterior para concretar sus procedimientos.

Claudia Sheinbaum subrayó que se busca evitar que la nueva medida arancelaria vaya a provocar un impacto inflacionario, es decir, un encarecimiento de productos en México.

Derivado de esto, Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, cuenta con distintos esquemas bajo el marco de la ley para “reducir estos impuestos” o fijar plazos u otras opciones.

“La Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley. No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí, no hay impuestos”, dijo Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

Respecto a este último punto, Claudia Sheinbaum recordó que uno de los planes dentro de su gobierno es incrementar la producción nacional de medicamentos para la atención dentro del mercado nacional.

Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo de la aplicación no es la de provocar una enemistad con ningún país, sino fortalecer el desarrollo de la industria mexicana a partir del Plan México, el cual fue presentado desde enero.

“Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos que le llamamos el plan México”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sobre éste proyecto, Claudia Sheinbaum destacó que comenzó a dar resultados, aún con las adversidades que se enfrentaron a escala global.

“Este año inició dando algunos resultados aún con la situación internacional, por ejemplo, por primera vez en el sector textil después de varios años empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional. Y así como eso estamos trabajando en otros sectores”, dijo Claudia Sheinbaum.

De cara al inicio de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la mandataria reiteró sentirse confiada en que se obtendrán resultados positivos.

