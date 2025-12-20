Clase media crece 12.4%; pobreza baja a 29%: CSP

Durante los últimos seis años, la clase media en México creció 12.4 por ciento, que ha llevado a que cuatro de cada 10 habitantes ya formen parte de esta clasificación.

En conferencia, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, destacó los recientes resultados dados a conocer por el Banco Mundial, en donde se expone que la clase media en México pasó de 27.2 por ciento a 39.6 por ciento entre 2018 y 2024. Precisó que las personas dentro de esta clase son aquellas que ganan más de 340 pesos diarios.

“No alcanzan a ser ricos, pero tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de rezago social ni de vulneración social”, detalló.

1,501 Mdp destinados a programas sociales desde 2019

Como parte de lo anterior, recordó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que en el mismo periodo la población en pobreza bajó de 41.9 a 29 por ciento.

“Esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y aquí, 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de clase media.

“Aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno y aquí se muestra como una instancia internacional, como el Banco Mundial, constata que efectivamente el aumento de la clase media, en este caso, y de la reducción de la pobreza, pues están de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional”, refirió Ramírez Cuevas.

El asesor comentó que esto no es una situación que únicamente tenga efectos dentro de este grupo social, sino que impacta a otros segmentos de la población.

“Cambia la imagen que se tiene de que la política de la Cuarta Transformación sólo está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, sector más pobre y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, dijo.

En su oportunidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó este avance a la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno y las distintas políticas que se emprendieron.

“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad —le llama el Inegi—frente al 21.7 por ciento, de acuerdo al Banco Mundial. “¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación. Se llama Gobierno humanista. Se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, manifestó.

A su vez, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que con la ampliación de los programas sociales y su incorporación a la Constitución como un derecho de la población mexicana durante el actual gobierno, la inversión social creció más de dos mil por ciento.

“Era una política asistencial. Hoy, nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna”, dijo.

Al exponer el crecimiento del apoyo que el Gobierno ha dado desde el sexenio de Felipe Calderón, expuso que la inversión de este tipo en aquel sexenio fue de 67 mil 859 millones de pesos, monto que creció a 211 mil 886 millones. Sin embargo, la inversión creció hasta mil 501 millones 632 mil pesos en lo que va de este sexenio, es decir, de 2019 a 2025.