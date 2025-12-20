Sheinbaum encabeza inauguración de la Central de Ciclo Combinado ‘El Sauz II’ en Querétaro

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al centro, durante su gira de trabajo en Querétaro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración de la Central de Ciclo Combinado “El Sauz II” en el estado de Querétaro, obra anunciada hace exactamente seis años, el 20 de diciembre de 2019, durante el primer año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el municipio Pedro Escobedo, donde develó una placa inaugural, la mandataria federal recordó las dificultades que atravesó la construcción de la planta, tanto por la pandemia de COVID-19 como por retrasos relacionados con las turbinas que generan la electricidad.

Develación de placa de la Central de Ciclo Combinado “El Sauz II” en Querétaro. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum recordó que con la Reforma Energética de 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtió en empresa productiva del Estado y se dividió con el objetivo de “privatizarse”; además, permitió el crecimiento de las sociedades de autoabasto.

Por ello, destacó que desde octubre 2024, con la intención de “no haya ninguna tentación de privatización”, la CFE volvió a ser empresa pública del Estado y a generar al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica del país.

Central ‘El Sauz II’ aportará 268 MW adicionales: Sener

La secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que la Central de Ciclo Combinado “El Sauz II” aportará 268 MW adicionales al Sistema Eléctrico Nacional, con un beneficio estimado para cuatro millones de personas.

Añadió que, para “reconocer a las queretanas ilustres”, la planta llevará el nombre de Josefa Ortiz Téllez Quiroz, conocida como “La Corregidora de Querétaro” por su papel en la Independencia de México.

Por separado, la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en 2025 Querétaro registró una demanda energética de mil 535 megavatios (MW) frente a una capacidad local de 723 MW.

Para cubrir el déficit, se sumó la generación de tres plantas: la central de ciclo combinado “El Sauz II”, con 269 MW; la central “Salamanca I”, en Guanajuato, con 958 MW, y la central “Villa de Reyes”, ubicada en San Luis Potosí, con casi 450 MW. Estas fuentes aportan un adicional de mil 777 MW, lo que garantiza la demanda estatal.

Calleja Alor también anunció la construcción de la central de ciclo combinado “Salamanca II”, con una capacidad de 483 MW, para adelantarse a la eventual demanda en la región del Bajío. La central “Salamanca I”, inaugurada el 1 de marzo de 2025, aporta 927 MW al Sistema Eléctrico Nacional.

“En el curso de los próximos años, la Comisión Federal de Electricidad invertirá más de 140 mil millones de pesos para aumentar nuestra capacidad de generación, líneas de transmisión, mantenimiento de nuestras instalaciones y otros servicios que tenemos a nuestro cargo”, abundó.

Kuri agradece respaldo de Sheinbaum

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, calificó como “un orgullo” la planta de generación de energía eléctrica , al destacar la demanda energética en la entidad del sector empresarial.

“La demanda es enorme, tenemos dos grandes retos: energía y agua, y la Presidenta no nos está dejando solos a las y los queretanos. Por eso, todo mi agradecimiento, todo mi apoyo. Le deseo lo mejor en su trabajo, lo mejor en estas fiestas y lo mejor para el 2026″, añadió.

