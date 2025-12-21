La Escuela es Nuestra llegará a más de 143 mil escuelas de Educación Básica en 2025–2026: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anuncia una inversión histórica para la infraestructura escolar del país.

El programa a cargo de Pamela López Ruiz atendió este año a 68 mil escuelas de ese nivel educativo; para 2026, la cifra asciende a 75 mil, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Anunció que el próximo año el programa tendrá un presupuesto de 26 mil millones de pesos. Esta inversión demuestra que la educación es una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2025, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mejoró la infraestructura de 74 mil 250 planteles en todo el país. Esta acción benefició a 8.1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios seguros y dignos para sus aprendizajes, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que la rehabilitación de estos planteles tuvo una inversión social de 25 mil millones de pesos, lo cual confirma el compromiso del Gobierno de México con el sector educativo.

“La Escuela es Nuestra es uno de los programas sociales más importantes del segundo piso de la Cuarta Transformación; por ello, para 2026 recibirá un incremento de mil millones de pesos, por lo que su presupuesto asciende a 26 mil millones de pesos”, aseguró Delgado Carrillo.

La directora del programa LEEN, Pamela López Ruiz, destacó que, del total de escuelas beneficiadas en 2025, 68 mil 11 corresponden a educación básica. Entre ellas, resaltó la rehabilitación de 16 mil 796 planteles de secundaria, con una inversión de 5 mil 128 millones de pesos.

Asimismo, expuso que durante este mes aún entregan apoyos a 776 escuelas de los estados de Puebla y Veracruz, con un monto de 238 millones de pesos.

El secretario de Educación Pública mencionó que, para 2026, recibirán atención 75 mil escuelas de educación básica adicionales a las beneficiadas en 2025. El objetivo es alcanzar una cobertura del 65 por ciento de este nivel educativo en toda la República.

Explicó que el próximo año la dependencia prioriza la atención a planteles con mayores necesidades en zonas de alta marginación, escuelas situadas en entidades con Planes de Justicia Indígena, así como a los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Delgado Carrillo precisó que, de acuerdo con el plan sexenal del programa LEEN, los Centros de Educación Especial y los planteles en zonas indígenas reciben atención cada año. Por su parte, las escuelas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria obtendrán beneficios en dos ocasiones durante el sexenio.

En el caso de los planteles de educación secundaria, estos reciben atención en tres ocasiones durante el mandato de la Presidenta de México, concluyó el titular de la SEP.

