‘2026 será un buen año… vamos a ir mejor’: Sheinbaum; adelanta plan de inversión mixta

Al asegurar que 2026 será un buen año y que “vamos a ir mejor”, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en enero se presentará un nuevo plan de inversiones mixtas para promover el desarrollo del país en sectores clave como energía e infraestructura.

Con miras a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), se reiteró confiada en que los resultados serán positivos y abonarán a la certidumbre para que los inversionistas sigan llegando al país.

Al realizar un balance de los 14 meses de su gobierno, Claudia Sheinbaum anticipó que en enero de 2026 presentará un programa de inversión pública y mixta, que resultará diferente a lo que se probó con el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para promover el desarrollo.

TE RECOMENDAMOS: Sector salud En Chiapas cancelan eventos masivos ante incremento de casos de sarampión

Claudia Sheinbaum únicamente compartió que el plan será como lo que la semana pasada se anunció para el plan de consolidación de autosuficiencia energética, para que el estado se encargue del 54 por ciento de la producción, mientras que el privado, del 46 por ciento, por medio de proyectos realizados de manera conjunta.

Claudia Sheinbaum ahondó en que se presentarán estrategias similares para Petróleos Mexicanos (Pemex), carreteras y electricidad.

Con motivo del cierre de la revisión del TMEC, Claudia Sheinbaum subrayó que los términos en los que quede abonarán a que desde el extranjero se tenga mayor confianza para invertir en México, lo que a su vez servirá para consolidar los programas del Bienestar.

A la par del nuevo esquema de inversiones, Claudia Sheinbaum adelantó que se presentarán programas especiales para estudiantes de primaria y para jóvenes.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que otros planes para 2026 también incluyen la consolidación del nuevo esquema de salud, con la credencialización que se hará de todos los habitantes para integrar en un mismo expediente su historial clínico.

En cuanto a la educación, Claudia Sheinbaum recalcó que se mantendrán las obras para ofrecer más oportunidades a la población por medio de la construcción de más escuelas y otros proyectos.

En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum abundó en que se continuará con la estrategia para combatir la extorsión.

“Todo eso lo vamos a anunciar a principios de año. Seguir garantizando la seguridad, sobre todo el tema de la extorsión le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del gabinete seguridad. Y vamos bien y como siempre digo, vamos a ir mejor en este tema…”, dijo Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

A raíz de un video que circuló en redes, donde se mostró a un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) pidiendo dinero a paisanos que son repatriados, Claudia Sheinbaum instruyó al INM y la Secretaría de Gobernación separar del cargo al empleado e investigar; con esto, también adelantó que se desarrollará un esquema para atender todos los casos de este tipo en cualquier institución.

En el balance de lo que va de su gobierno, Claudia Sheinbaum opinó que se mantiene el apoyo de la población porque han visto mejoras en las condiciones de vida, el aumento al salario mínimo y se ha trabajado por la “dignificación de las personas”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR