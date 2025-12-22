Gobierno anuncian plan de justicia para Cananea tras levantamiento de histórica huelga

El levantamiento de la huelga de Cananea, que se extendió por más de seis mil días, fue reconocido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ratificó que se presentará un Plan de Justicia para los trabajadores.

A la atención de los conflictos que ha enfrentado el estado sonorense, Claudia Sheinbaum Pardo también agregó que Grupo México aceptó cumplir con las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora.

Sobre la huelga de Cananea, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en las próximas semanas se presentará el Plan, parte de lo cual estará la entrega de un apoyo a cambio del cual los trabajadores aceptaron levantar la huelga, lo cual calificó como histórico.

“Creo que lo vamos a informar de manera integral la próxima semana y si no a principios de enero. Se llegó a un acuerdo muy importante para el Plan de Justicia de Cananea, los trabajadores de Cananea después de años de huelga han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento eh a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

En un segundo punto, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que este martes se presentarán todas las obras para atender los daños provocados al Río Sonora derivado del derrame de desechos responsabilidad de Grupo México.

El anuncio será hecho por las titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

“Al mismo tiempo, el día de mañana en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias y la secretaria Rosa Icela, ha sido muy importante su trabajo, y del gobernador y de la secretaria Alicia Bárcena, porque mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del río Sonora”, declaró.

Como parte de estas obras, adelantó que se construirán instancias de salud y se echarán a andar trabajos para evaluar la calidad del agua, así como otras obras para atender el impacto ambiental que generó la contaminación.

“Esto es muy importante. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del río Sonora, la restitución y la remediación de suelo. En fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden de un trabajo permanente que se hizo y que el Grupo México al final pues decidió cumplir con todo ello”, dijo.

