En beneficio de 250 mil personas

Sheinbaum encabeza banderazo de inicio a la construcción de la Presa ‘El Novillo’, en La Paz, BCS

Tendrá una inversión, entre 2025 y 2027, de 2 mil 400 mdp, abastecerá 53 litros por segundo y generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos; se contempla la construcción de un acueducto de 15 km y de tanques elevados

Enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur.
Enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur. Foto: Gobierno de México.
La Razón Online

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de construcción de la Presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur, que tendrá una inversión entre 2025 y 2027 de 2 mil 400 millones de pesos (mdp), abastecerá 53 litros por segundo y beneficiará a 250 mil habitantes, además de que generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

“Vamos a hacer un enlace a Baja California Sur con Efraín Morales para el inicio de la obra de las presas o la presa de ‘El Novillo’ en La Paz, Baja California Sur. (...) Seguimos trabajando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que se trata de una obra muy importante ya que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros (km) y de tanques elevados, por lo que es la obra más importante que se ha realizado en la entidad.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció la construcción de la Presa “El Novillo” y reconoció que desde hace más de 30 años que no se hacía en la entidad una obra hidráulica de tal magnitud. Además, propuso que sea nombrada como “La mujer perseverante”.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, agradeció el inicio de la obra con la que, desde Baja California Sur, se da un cierre con broche de oro al año.

En el banderazo de salida de las obras también estuvo presente, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zatarain Mendoza.

