Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco: ‘vamos a pasar Navidad’

La Presidenta Claudia Sheinbaum tomará unas vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, del 25 al 27 de diciembre.

En la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que estará ausente tres días; sin embargo, se mantendrá al pendiente del trabajo y de lo que suceda.

“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días, 25, 26 y 27, vamos a pasar Navidad. Voy a estar al pendiente, obviamente”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

El anuncio fue hecho luego de que a la Presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionara si próximamente visitará Chilpancingo, donde se lleva a cabo una feria en relación a la navidad, la cual fue descrita como un evento tipo la ‘Guelaguetza’ en Guerrero.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum rechazó la idea debido a su periodo vacacional, pero mencionó que se apoyará al municipio para que se realice la fiesta con seguridad para que las familias puedan asistir sin temor.

“Si estamos atentos a través sobre todo el gobierno del Estado y para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria, hubo que si se iba a hacer, que si no, que sí, finalmente se tomó la decisión de qué se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita a Chilpancingo”, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que hace poco acudió al sitio y que de ser necesario regresará:

“Mañana les voy a platicar la cantidad de kilómetros que recorrimos este año y todos los municipios que visitamos y vamos a ser un pequeño resumen de lo que fue este año en inauguraciones, visitas nuevos programas, el faisán para pueblos indígenas, pero sí, vamos a estar apoyando a Chilpancingo”, finalizó.

