Acciones estratégicas del Gobierno de México impulsan una educación pública equitativa e incluyente: Mario Delgado

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado políticas públicas sostenidas para garantizar el derecho a aprender, fortalecer la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas en todo el país. En 2026 se consolidarán acciones estratégicas orientadas a la equidad, la inclusión y la mejora continua del Sistema Educativo Nacional (SEN), afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Destacó el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que en 2025 ha beneficiado a más de 68 mil 11 planteles públicos de Educación Básica y, por primera vez, a 6 mil 239 planteles de Educación Media Superior, mediante la entrega de recursos directos administrados por las comunidades escolares para mejorar la infraestructura, los servicios básicos y los espacios educativos, fortaleciendo la corresponsabilidad social y la autonomía de las escuelas.

Asimismo, mencionó que los Programas de Becas para el Bienestar, implementados desde hace siete años, benefician actualmente a más de 13 millones de estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior. Estos apoyos han contribuido de manera significativa a la reducción del abandono escolar, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social, al garantizar condiciones mínimas para la permanencia y continuidad educativa.

Detalló que más de 23 millones de niñas y niños cursan Educación Básica en escuelas públicas del país, lo que ha impulsado el fortalecimiento de acciones como el Programa Nacional de Inglés (PRONI), que amplió el acceso al aprendizaje del idioma inglés en preescolar, primaria y secundaria, mediante materiales educativos, procesos pedagógicos fortalecidos y la profesionalización de docentes especializados.

Señaló que, a través del Programa Expansión de la Educación Inicial, se garantiza el derecho a la educación de niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses, y se consolida una política nacional de largo plazo con la firma del Plan de implementación para la Educación y Cuidados de la Primera Infancia 2025–2030, en coordinación con autoridades estatales.

En materia de formación docente, informó que se establecieron 10 líneas temáticas prioritarias alineadas al Plan y Programas de Estudio 2022, con la participación de 343 mil 629 maestras y maestros. Para 2026, esta política se fortalecerá con un enfoque especial en quienes laboran en contextos de mayor vulnerabilidad, reconociendo su papel central como agentes de transformación educativa.

De manera complementaria, el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) prevé atender a más de 312 mil estudiantes con discapacidad o con aptitudes sobresalientes en Educación Básica.

En Educación Media Superior, comentó que actualmente están inscritos más de 5.5 millones de jóvenes, se han actualizado planes y programas de estudio y se incorporaron 14 nuevas carreras en el Bachillerato Nacional, alineadas al desarrollo regional y nacional.

En 2025 se inició la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato, de los cuales dos ya fueron concluidos, 12 se entregarán en diciembre y seis en enero de 2026. Para 2026 se realizarán 202 acciones, que incluyen nuevos planteles, ampliaciones y 130 Ciberbachilleratos, con los que se crearán 65 mil 400 nuevos espacios educativos.

En Educación Superior, resaltó que más de 5 millones de estudiantes cursan estudios en instituciones públicas, fortalecidas mediante la expansión de universidades, la creación de nuevas opciones educativas y el otorgamiento de becas.

Iniciativas como la Universidad Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y el fortalecimiento de las universidades públicas estatales amplían el acceso en regiones históricamente excluidas.

Finalmente, en el ámbito pedagógico, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, añadió que la dependencia a su cargo avanza en la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), priorizando el desarrollo integral del alumnado, el acompañamiento docente y la evaluación formativa, así como la atención oportuna ante situaciones extraordinarias, garantizando la continuidad del servicio educativo en todo el país.

