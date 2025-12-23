Estas son las terminaciones del Gordo de Navidad mas premiadas

Este miércoles se va a llevar a cabo el Sorteo del Gordo de Navidad de la Lotería Nacional, y durante este se repartirá un monto total de 430 millones 259 mil 200 pesos que son repartidos en 16 mi 722 premios.

Para este Sorteo Gordo de Navidad del 24 de diciembre del 2025 participarán un total de 80 mil billetes, y las personas pueden adquirir un cachito por 120 pesos mexicanos o una, dos, tres o cuatro series con 20 cachitos cada una.

El Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad del 2025 será de 204 millones de pesos, y en caso de haber adquirido tres series de este sorteo podrás ganar hasta 153 millones de pesos.

Las personas que adquirieron dos series del Sorteo Gordo de Navidad podrán ganar hasta 102 millones de pesos, mientras las que adquirieron una serie podrán ganar hasta 51 millones de pesos.

Quienes adquirieron un cachito del Sorteo Gordo de Navidad pueden ganar hasta 2 millones 550 mil pesos, y dentro de este sorteo los premios son divididos en cuatro categorías.

Sorteo Gordo de Navidad ı Foto: Especial

¿Qué terminación sale más en el Gordo de Navidad?

En los últimos 14 años los números premiados por el Gordo de Navidad de la Lotería Nacional han sido los siguientes:

2024 sorteo 223: 75182

2023 sorteo 222: 41927

2022 sorteo 221: 20047

2021 sorteo 220: 19197

2020 sorteo 219: 35157

2019 sorteo 218: 34008

2018 sorteo 217: 41134

2017 sorteo 216: 73096

2016 sorteo 215: 28010

2015 sorteo 214: 66186

2014 sorteo 213: 41364

2013 sorteo 212: 47615

2012 sorteo 211: 56303

2011 sorteo 210: 00315

Los premios que sean menores a 9 mil 999 pesos pueden ser cobrados directamente con los billeteros o el Expendio Oficial de Lotería Nacional que sea más cercano a la localidad de la persona ganadora, sin embargo, en caso de que estos no puedan realizarlo, se debe acudir a una institución bancaria que será indicada.

Cachito de la Loteria Nacional del 2010 ı Foto: Especial

Mientras que los premios que sean a partir de 10 millones de pesos en adelante se debe acudir a las oficinas de la Lotería Nacional que se encuentran ubicadas en Plaza de la República Número 117, en el primer piso de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX de lunes a viernes en un horario de 9:00 horas hasta las 13:00 horas.

