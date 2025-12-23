Gobierno prevé un plan antiextorsión a migrantes

Gobierno va por ley para que la extorsión se persiga de oficio

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo año presentará un esquema de investigación y sanción por reportes de extorsión a migrantes, tras el caso de dos agentes aduanales del Instituto Nacional de Migración (INM) que exigieron dinero a mexicanos en tránsito hacia el país.

En su conferencia de este lunes, la mandataria se refirió al video difundido el pasado jueves, en el que se ve a un agente de migración que pide dinero a personas que viajaban de Estados Unidos (EU) a México.

Sheinbaum dijo que se solicitó a la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director del INM, Sergio Salomón Céspedes, revisar el caso. Uno de los agentes fue separado de su cargo y está sujeto a investigación, informó.

2 agentes aduanales fueron destituidos por extorsión

Después de la difusión del video en redes sociales, el INM reconoció los hechos y confirmó que estos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre, en las oficinas del puente internacional Puerta México de la representación local en Matamoros, Tamaulipas.

“Los agentes, que en el video se identifican llevando a cabo los posibles actos irregulares, se encuentran ya bajo investigación, separados de sus funciones y notificado el órgano interno de control para efecto de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, escribió la dependencia federal en un comunicado en el que también confirmó que se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las acciones de los agentes señalados.