Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de diciembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Frambuesa: $39.90 por 175gr

Mora azul charola chica: $39.90 la charola

Pera De Anjou: $34.90 el kilo

Jitomate saladett: $24.00 el kilo

Papaya Maradol: $44.90 el kilo

Tejocote: $39.90 el kilo

Fresa: $95.00 la pieza

Pimiento verde: $72.00 el kilo

Calabaza japonesa: $49.90 la pieza

Guayaba: $39.90 el kilo

Caña: $29.90 el kilo

Manzana Gala: $34.90 el kilo

Naranja a granel: $14.50 el kilo

Papa Blanca: $32.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Pavo natural Marketside congelado: $79.00 el kilo (aprox 6 kg)

Pavo relleno listo para hornear (aprox 8.5 kg): $122.00 el kilo

Pavo ahumado Madison congelado (aprox 6 kg): $122.00 el kilo

Tortas de papa: $99.00 el kilo

Bistec de res: $256.00 el kilo

Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo

Milanesa de pollo: $174.00 el kilo

Pechuga de pollo sin piel: $169.00 el kilo

Molida de cerdo: $120.00 el kilo

Molida de res 90/10: $229.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza : $275.00 el kilo

Filete de atún fresco: $359.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata

Pechuga sin piel con hueso: $169.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT