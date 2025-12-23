Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de diciembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Frambuesa: $39.90 por 175gr
- Mora azul charola chica: $39.90 la charola
- Pera De Anjou: $34.90 el kilo
- Jitomate saladett: $24.00 el kilo
- Papaya Maradol: $44.90 el kilo
- Tejocote: $39.90 el kilo
- Fresa: $95.00 la pieza
- Pimiento verde: $72.00 el kilo
- Calabaza japonesa: $49.90 la pieza
- Guayaba: $39.90 el kilo
- Caña: $29.90 el kilo
- Manzana Gala: $34.90 el kilo
- Naranja a granel: $14.50 el kilo
- Papa Blanca: $32.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Pavo natural Marketside congelado: $79.00 el kilo (aprox 6 kg)
- Pavo relleno listo para hornear (aprox 8.5 kg): $122.00 el kilo
- Pavo ahumado Madison congelado (aprox 6 kg): $122.00 el kilo
- Tortas de papa: $99.00 el kilo
- Bistec de res: $256.00 el kilo
- Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $174.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin piel: $169.00 el kilo
- Molida de cerdo: $120.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $229.00/kg
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $275.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $359.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata
- Pechuga sin piel con hueso: $169.00 el kilo
