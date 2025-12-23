Rechaza Claudia la Ley Esposa: no es necesaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la denominada Ley Esposa, que propone que en las elecciones del 2027 todos los partidos postulen sólo a mujeres en sus candidaturas a cargos para las gubernaturas, ya que consideró que eso no resulta necesario.

La citada ley se refiere a los cambios aprobados recientemente por el Congreso de San Luis Potosí a la Constitución estatal, donde se exige que las candidaturas a la gubernatura sólo sean para mujeres con miras a la elección del 2027. La medida fue calificada por analistas y críticos como “una reforma a modo” cuyo objetivo es beneficiar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, para que sea candidata al cargo.

El Dato: La controversia de la Ley Esposa es porque legisladores y especialistas acusan de que las reformas están pensadas para facilitar candidaturas a cónyuges de los gobernadores.

La semana pasada, al opinar sobre el tema, la mandataria federal pidió al exministro Arturo Zaldívar analizar si la reforma era jurídicamente viable por lo que, este lunes, comentó que el resultado de la revisión estará lista para hoy, 23 de diciembre.

En espera de lo que se observe al respecto, opinó que no le parece una reforma necesaria de replicar, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema electoral para que se garantice la paridad de género en las candidaturas de los partidos.

“Creo que no hacen falta esas leyes, la verdad. Más allá de la constitucionalidad o no. Con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple. Además de otras acciones afirmativas que hay… Entonces para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario, que es elegirle la alternancia hombre-mujer-hombre mujer-hombre-mujer”, dijo.

13 estados de la República son gobernados por mujeres actualmente

La semana pasada, Sheinbaum Pardo cuestionó esta reforma, al sugerir que el plan podría estar más bien orientado a otros intereses fuera de procurar el avance de las mujeres en la representación política.

Derivado de eso, la Presidenta exhortó a los congresos de todas las entidades federativas, donde se pudiera tener la intención de replicar la reforma, que antes de hacerlo lo analicen.

“Ahí, mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque, finalmente, los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no?”, criticó Sheinbaum.

En otro punto, la mandataria federal comentó que el nombramiento que hizo a Esthela Damián como consejera jurídica de la Presidencia de la República no fue temporal y que el objetivo es que la acompañe hasta concluir el sexenio.

No obstante, ante los rumores de que Esthela Damián ha sido mencionada como posible candidata a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones federales del 2027, Sheinbaum Pardo refirió que, aunque el nombramiento no es provisional, la consejera jurídica puede tomar su decisión: “Eso es otra cosa, Esthela es consejera jurídica y no es temporal el nombramiento. Yo quiero que se quede todo el sexenio, ya Esthela puede tomar otra decisión, pero obviamente la nombramos de manera permanente”.

En otro punto, la Presidenta afirmó que se mantendrán atentos a la situación de seguridad de la entidad, particularmente en el municipio de Chilpancingo, de cara a las festividades navideñas y para atender la inquietud que hay entre sus habitantes y el turismo, debido a los episodios violentos que han ocurrido recientemente en dicho territorio.

“Sí estamos atentos a través… sobre todo el gobierno del estado, para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo, para esta feria o que si se iba a hacer, que si no. Finalmente, tomaron la decisión y vamos a estar apoyando en todo lo que se necesita”, aseveró la Presidenta en conferencia.