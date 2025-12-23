Se prepara agenda legislativa 2026 para actualizar el marco normativo nacional: Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que los últimos días de este 2025 “estamos preparando, en estos momentos de reflexión, de mayor serenidad y también de solidaridad y esperanza, la agenda legislativa del próximo año”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, indicó que “será una agenda muy pesada, porque de lo que se trata es de actualizar el marco normativo nacional para adecuarlo al proceso de transformación que México está viviendo. Por eso ya anunciamos siete reformas a partir del primero de febrero, pero además tres que no están en la agenda: reforma electoral y probablemente revocación de mandato y fuero constitucional, la eliminación de este”.

Monreal Ávila aseveró que, “adicionalmente, la Cámara de Diputados tendrá que revisar y lanzar la convocatoria para renovar o ratificar al Auditor Superior de la Federación y también de renovar a funcionarios electorales consejeros que concluyen su periodo de responsabilidad al frente de esta institución electoral, el INE.

“También tendremos la revisión y, en su caso, la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado superar con prudencia, con sensatez, con inteligencia, todos los grandes obstáculos que a su administración se le han presentado. Es una gran presidenta y es una mujer que ha dado el ejemplo en su carácter y en su firmeza".

“Por eso yo creo que es el momento de cerrar el año pensando en que nos irá mejor. Estoy seguro que vamos a superar todos los obstáculos y que, con unidad, vamos a lograr que México crezca y se desarrolle, que México siga logrando incorporar mayores números a la clase media, eliminando la desigualdad y generando más justicia para mexicanos y para mexicanas”, concluyó Monreal Ávila.

