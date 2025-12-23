Sheinbaum lamenta desplome de aeronave de Marina; confirma muerte de menor

Labores de búsqueda tras el choque de la aeronave con el agua, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el desplome de la aeronave de la Secretaría de Marina que ayer se registró en su trayecto hacia Estados Unidos, hecho del cual aún hay una persona sin localizar y en el que, entre las víctimas mortales, se encuentra un menor.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia este martes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se trató de un avión de la dependencia federal que colaboraba para el traslado de un menor a un hospital especializado en atención a niños quemados en Galveston.

-¿Quienes eran estas personas que fallecieron?, se le preguntó.

-“Lamentablemente era un menor, muy triste, porque la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias, particularmente llevan a Galveston que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados y llevaban un caso de Yucatán a Galveston”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo detalló que a bordo iban médicos, enfermeras y personal de la Marina, así como el menor que era trasladado y su familia, en total, ocho tripulantes.

Claudia Sheinbaum Pardo también confirmó que hasta el momento hay dos personas heridas y una más permanece sin ser localizada.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantiene en contacto para brindar apoyo junto a autoridades estadounidenses.

Sobre las causas del desplome, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que hasta que se encuentre la caja negra y se analice su contenido, se sabrá.

