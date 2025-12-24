Operativos en 10 estados dejan afectación al crimen de al menos 43 mdp

Imagen de archivo de un decomiso de sustancias químicas por parte de autoridades federales.

El Gabinete federal de seguridad informó que llevó a cabo operativos en 10 estados el martes 23 de diciembre, por lo cuales se estima una afectación económica al crimen organizado de al menos 43 millones de pesos.

Esta cifra corresponde a la inhabilitación de un área de concentración para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa, donde el Ejército Mexicano aseguró dos mil 220 litros de sustancias químicas, como informó en un comunicado.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 43 millones de pesos”, detalló el Gabinete federal de seguridad.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del martes 23 de diciembre de 2025. https://t.co/ZnHyuDyKOP pic.twitter.com/SB6CWVugnW — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 24, 2025

Además, se informó que, a lo largo del martes, se desplegaron operativos de manera coordinada en Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales.

En Baja California, autoridades federales catearon un inmueble en Ensenada, donde fue detenido un hombre y se aseguraron tres mil litros de gas LP, dinero en efectivo y cuatro vehículos.

En Durango, fuerzas de seguridad capturaron a tres personas en posesión de 1.7 kilos de metanfetamina, además de cocaína, marihuana y armamento. Mientras que en Guanajuato, en el municipio de Irapuato, fueron detenidas seis personas con armas largas, cargadores y equipo táctico.

En Tlaxcala, un cateo permitió el aseguramiento de mil 850 litros de hidrocarburo, así como neumáticos, solventes y aceites para motor, lo que apunta a delitos relacionados con el mercado ilegal de combustibles, según se lee en el comunicado.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estos operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con las entidades federativas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am