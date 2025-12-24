...Y suman muerte de operador clave; en la imagen ilustrativa, la torreta de una patrulla

EN MEDIO de una serie de hechos violentos vinculados al crimen organizado, supuestos miembros y piezas relevantes de Los Chapitos han sido asesinados en distintos puntos del país, lo que refleja una escalada de ataques contra operadores estratégicos de esta organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

La tarde del pasado lunes, autoridades en Sinaloa confirmaron el hallazgo sin vida de Alan Gabriel Núñez Herrera, identificado como operador logístico de Los Chapitos y quien además era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Según los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en las inmediaciones del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, una zona cercana a edificios gubernamentales.

El Tip: La Fiscalía General de Sinaloa reportó que, tan sólo el lunes, se registraron 11 homicidios dolosos en la entidad: ocho en diversos puntos de Culiacán y tres más en Navolato.

De acuerdo con reportes locales, los restos de la víctima presentaban las manos atadas a la espalda y múltiples heridas producidas por arma de fuego, lo que apunta a una aparente ejecución. Aunque en el lugar no se encontraron documentos oficiales, posteriormente fue identificado por familiares ante el Servicio Médico Forense.

Núñez Herrera tomó relevancia a nivel internacional luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo incluyeran en una lista de acusaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses lo señalaban por conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de ser responsable de la gestión y traslado de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo, una de las principales drogas sintéticas que alimentan el mercado ilegal en el país vecino del norte.

Este homicidio se suma a otros ataques registrados recientemente contra presuntos integrantes del mismo grupo criminal. Por otro lado, el pasado fin de semana se dio a conocer la ejecución en la Ciudad de México de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, quien era identificado como el encargado de la seguridad de Los Chapitos.

Medina González habría estado involucrado en los hechos conocidos como el “Culiacanazo” de 2019, cuando fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con información de agencias estadounidenses, la DEA ofrecía hasta 4 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su detención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos asesinatos están relacionados entre sí o si forman parte de una disputa interna o reacomodo dentro del grupo criminal.