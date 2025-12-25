Alerta IMSS por síntomas de hipertensión arterial pulmonar; llama a población a solicitar atención médica temprana

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertan a la población que ante la presencia de síntomas como falta de aire al realizar un esfuerzo o actividad física, al que se agrega dolor opresivo en el pecho, palpitaciones y retención de líquidos en extremidades, acudan de inmediato a consulta médica ya que la causa puede ser hipertensión arterial pulmonar, lo que requiere un diagnóstico y tratamiento oportuno.

La doctora Irma Flores Colín, jefa del Servicio de Hipertensión Pulmonar y Corazón Derecho del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, explicó que esta condición consiste en una enfermedad crónica de los vasos que comunican el corazón con el pulmón que provoca daño al corazón, principalmente en la parte derecha.

Señaló que en el Servicio a su cargo en esta Unidad Médica de Alta Especialidad, que es de referencia nacionalse otorgan un promedio de 200 consultas mensuales a pacientes que acuden de primera vez o que tienen una cita de seguimiento; en las Guías de Práctica Clínica se calcula que se detectan alrededor de 15 casos por millón de habitantes.

Detalló que cuando la enfermedad avanza, causa daño en el hígado y en el riñón, por lo cual la persona presenta alteraciones como cambio de color en la piel (ictericia), disminución de la orina y al momento de afectar de mayor forma el corazón, la respiración se vuelve más complicada y en extremidades como piernas y manos se pintan de una coloración azulada o morada.

Indicó que entre las principales causas por las que aparece la hipertensión arterial pulmonar, está quienes la desarrollan de forma hereditaria por factores genéticos, o de forma secundaria a enfermedades del corazón, pulmón, de tipo congénito, por la formación de coágulos que se trasladan al pulmón e incluso por la obesidad.

La doctora Flores Colín destacó que ante la sospecha del padecimiento, el Seguro Social cuenta con diversos equipos y herramientas para llegar al diagnóstico; de forma inicial se realiza una radiografía de tórax para conocer el estado del corazón y pulmón, estudios de laboratorio y tomografía; de ser necesario, se llevan a cabo estudios especiales de pulmón con gammagrama y del hígado, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar y el más especializado es el cateterismo cardiaco derecho. Para el tratamiento, dijo, se cuenta con tres medicamentos específicos y se realizan gestiones para sumar nuevos fármacos.

Expuso en el caso de las mujeres que cursan con un embarazo, se mantiene un control estricto en la paciente con consultas una vez al mes hasta llegar a los seis meses, posteriormente es en forma quincenal y cuando se aproxima la fecha del parto, una vez por semana.

Refirió que si bien no existen medidas para evitar la hipertensión arterial pulmonar, en el Seguro Social se fomenta la prevención de enfermedades que predisponen el desarrollo de esta condición, como es el sobrepeso, obesidad, diabetes y el control de padecimientos crónicos que el paciente ya tenga, así como la promoción del ejercicio y abandonar hábitos poco saludables como el tabaquismo.

“Sabemos que es una enfermedad irreversible, no curable y que lentamente va progresando, entonces vamos instruyendo poco a poco al paciente en la comprensión de su enfermedad; nuestra finalidad es darle el mejor tratamiento el tiempo que sea posible, consejos de cuidados, ejercicios, rehabilitación, dieta y el tratamiento y así darle el apoyo que requiere y la mejor atención”, enfatizó.

