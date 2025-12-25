Sheinbaum cierra 2025 con reconocimientos internacionales por liderazgo ambiental e influencia global

La presidenta Claudia Sheinbaum fue reconocida en 2025 por organizaciones y medios internacionales por su liderazgo ambiental, su influencia global y su estilo personal, en el primer año de gobierno de la primera mujer en encabezar la Presidencia de México.

En septiembre, la mandataria recibió el Public Officials Award de la Water Environment Federation por su impulso a proyectos de cuidado del agua.

La presidenta destaca por políticas ambientales y proyección global. ı Foto: Presidencia

El reconocimiento destacó la implementación del Programa Nacional Hídrico, que incluye captación de lluvia, saneamiento de ríos, tecnificación de Distritos de Riego y obras prioritarias, de acuerdo con el comunicado.

Meses antes, en abril, TIME la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. La revista subrayó su formación como científica climática, su enfoque en políticas ambientales y su papel en negociaciones con Estados Unidos, se lee en el documento.

Hacia diciembre, The New York Times la nombró entre las 67 personas más elegantes del año, al reconocer la incorporación de piezas elaboradas por mujeres artesanas mexicanas en su estilo personal, según informó el medio.

En esa selección, la presidenta apareció junto a figuras internacionales del ámbito cultural, religioso y político, como Melania Trump, el Papa León XIV y Bad Bunny, entre otros, de acuerdo con la publicación.

