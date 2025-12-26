Proponen en San Lázaro sancionar manipulación de imágenes con fines sexuales

La diputada Irma Juan Carlos, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa, con el objetivo de sancionar de manera específica la manipulación digital de imágenes con fines sexuales, particularmente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial para vulnerar la dignidad, privacidad e integridad de las personas.

La legisladora advirtió que en los últimos años se ha registrado “un incremento alarmante en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la integridad, privacidad y dignidad de las personas, en particular de mujeres y menores de edad”, mediante la alteración de imágenes para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales sin su consentimiento.

Como antecedente, señaló el caso ocurrido en el Instituto Politécnico Nacional, donde un estudiante manipuló y comercializó imágenes de sus compañeras, algunas de ellas alteradas con inteligencia artificial, lo que evidenció “la falta de herramientas legales específicas para abordar estas conductas” y puso de manifiesto una nueva forma de violencia digital.

Irma Juan Carlos subrayó que el marco jurídico actual presenta un vacío normativo, ya que, si bien el Código Penal Federal sanciona ciertas conductas relacionadas con la explotación sexual en medios digitales, “no abarca de manera explícita los casos de manipulación de imágenes para sexualizarlas o hacerlas parecer desnudas”, lo que genera espacios de impunidad y deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

En su exposición de motivos, la diputada destacó que este fenómeno, conocido a nivel internacional como deepfake pornography, ha dejado de afectar únicamente a celebridades y hoy impacta principalmente a personas comunes, especialmente mujeres, como una expresión de violencia digital y de género.

Añadió que, aunque en México se ha avanzado con la Ley Olimpia, esta legislación “no aborda de manera específica los casos en los que las imágenes son alteradas mediante inteligencia artificial”, lo que limita la actuación de las autoridades.

La iniciativa plantea equiparar las sanciones para quienes manipulen imágenes con fines sexuales a las penas ya previstas para delitos de explotación sexual digital, a fin de cerrar la brecha legal existente y garantizar justicia para las víctimas. “Es indispensable actualizar el Código Penal Federal para que el orden jurídico responda a las realidades actuales y envíe un mensaje claro de que la violencia digital no será tolerada”, sostuvo.

La reforma propone imponer de cuatro a ocho años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa a quien manipule digitalmente imágenes de otras personas, mediante inteligencia artificial u otras herramientas informáticas, para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales explícitas, y las distribuya, comercialice o almacene con conocimiento del hecho.

Finalmente, la diputada Irma Juan Carlos afirmó que esta propuesta busca fortalecer la protección de los derechos fundamentales, en especial de mujeres, menores de edad y grupos vulnerables, frente al uso ilícito de tecnologías emergentes, y garantizar que estas conductas sean reconocidas y castigadas con la severidad que ameritan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR