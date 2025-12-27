Anuario: Lluvia histórica que inundó a La Huasteca, la más mortal en 14 años

Definido por la Federación como uno de los desastres naturales más devastadores en la historia, las lluvias e inundaciones que azotaron la región de La Huasteca se convirtieron en el fenómeno hidrometeorológico que marcó este 2025, al ser el más mortífero en los últimos 14 años, al rebasar el número de víctimas mortales identificadas desde 2012.

Entre el 6 y 9 de octubre, ya casi al cierre de la temporada de huracanes, diversas condiciones meteorológicas se combinaron y provocaron lluvias extraordinarias sobre los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

El Dato: Autoridades realizan estudios para reubicar a la población de Chapula, Hidalgo, y de las zonas cercanas al río Cazones, en Veracruz, que ya no son habitables.

El impacto principal se dio en territorio veracruzano, donde el 8 de octubre los registros de las precipitaciones fueron de 280 milímetros, mientras que en Puebla, de 286 milímetros, lo que terminó por incrementar los niveles de ríos y arroyos que atraviesan dichas entidades.

Fue dentro de las primeras horas del 10 de octubre cuando el agua salió de los ríos y corrió con fuerza por calles, principalmente de Poza Rica, Álamo y otras demarcaciones en Veracruz, a cuyos habitantes sólo les quedó como refugio la azotea de sus hogares, desde donde vieron cómo el agua se llevaba como escombros su patrimonio, sus mascotas e incluso su ganado.

Calles inundadas en Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre pasado. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Y mientras esto ocurría, la tierra de las sierras, reblandecida por las precipitaciones, se desgajó sobre las carreteras y caminos rurales, puentes, estructuras y algunas casas que, sin saberlo entonces, algunas quedarían incomunicadas por casi un mes, principalmente en la zona serrana de Hidalgo. La magnitud hizo que las fuerzas federales tendieran puentes aéreos para llevar víveres a los habitantes; el plan requirió incluso que algunas agrupaciones de militares tuvieran que cruzar las sierras a pie, debido a que los caminos quedaron obstruidos por días.

18,302 viviendas fueron declaradas como pérdida total

El saldo fue de 347 mil 919 personas afectadas en 119 municipios de los cinco estados; 104 mil 417 viviendas con daños, de las cuales, 18 mil 302 fueron declaradas en pérdida total; esto incluyó que el pueblo de Chapula, en Hidalgo, fuera declarado inhabitable y se ofreciera reubicación a sus habitantes. Además, hubo siete mil 831 locales comerciales con afectaciones y daños en 56 mil 600 hectáreas en perjuicio de 29 mil 45 productores.

Lo provocado por la lluvia que cayó en esos tres días rebasó, en cuanto a población afectada, al saldo anual que los fenómenos meteorológicos provocaron en 2022, cuando hubo 207 mil 754 damnificados y, por ejemplo, sextuplicó a los 52 mil 196 que se cuantificaron en 2015.

Además, las mil 496 escuelas que resultaron afectadas por las inundaciones en este suceso se ubicaron como la cifra más elevada de daños a planteles registrados por fenómenos del mismo tipo en la última década.

El Tip: Este año el Sistema Cutzamala tuvo una recuperación histórica, al pasar de 26% en junio de 2024 a 97% en octubre de este año.

A casi dos meses de lo ocurrido, suman 83 personas que perdieron la vida y otras 17 que siguen sin ser localizadas.

La cifra de muertos convirtió a la devastación en La Huasteca como el episodio de lluvias e inundaciones más mortífero en el país en los últimos 14 años, ya que rebasa el número de víctimas identificadas desde 2012, mientras que desde el inicio del siglo está en el cuarto lugar, detrás del 2010, con 100; 2001, con 95, y 2011, con 85 decesos.

El 13 de noviembre, al anunciar el inicio de la etapa de reconstrucción en la región huasteca para finales de mes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó a este episodio como “uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia”.

Hasta entonces, el monto destinado por la Federación para la atención al desastre era de 7.4 mil millones de pesos invertidos en un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias damnificadas, más una segunda entrega de hasta 100 mil pesos, según los daños identificados por los censos levantados por la Secretaría de Bienestar, y la entrega de enseres como colchones, estufas y refrigeradores.

Lo ocurrido también llevó a que se estableciera un nuevo esquema de atención a las emergencias basado en cuatro ejes, donde uno de estos consiste en el fortalecimiento del sistema de pronósticos y alertamiento de riesgos, por medio de un mensaje de advertencia como el que ya se envía a los celulares en caso de sismo.

Agua genera diferendo con EU

Por: Yulia Bonilla

Aunque este año México mejoró sus condiciones frente a la sequía severa que enfrentó en los años previos, no fue suficiente para subsanar el adeudo de agua con Estados Unidos, lo que generó un nuevo diferendo con el gobierno de Donald Trump.

En abril, el mandatario republicano amagó con imponer un arancel adicional en caso de no cubrir el adeudo de mil 600 millones de metros cúbicos, como parte del tratado de 1944. Pese a que en ese momento se logró un acuerdo para el envío inmediato de agua del río Bravo, a inicios de diciembre se volvió a repetir el amago por los mismos motivos, y de nueva cuenta se llegó a un acuerdo para cubrir el adeudo dependiendo de la cantidad de precipitaciones que se registren en el país.

A la primera quincena de noviembre de este 2025, el país llegó con 20.7 por ciento del territorio en alguna condición de sequía, 48.4 por ciento menos a como se encontraba a la misma fecha del 2024. Además, casi un centenar de las 210 presas principales superó 60 por ciento de almacenamiento.

El pronóstico para los años siguientes advierte la réplica de ciclos con escasez de agua y afectaciones al territorio nacional como resultado del cambio climático que se enfrenta a nivel global.

Especialistas atribuyeron la mejora en el almacenamiento de las presas y en las condiciones de sequía a las intensas precipitaciones registradas este año. No obstante, explicaron que esto no significa una mejora significativa de la situación, debido al impacto que las sequías ya han dejado y frente a los que las copiosas precipitaciones no alcanzaron a compensar.