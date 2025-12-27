Anuario: Por plaga, un año de veto al ganado del país

En noviembre de este año se cumplió un año de la llegada de la plaga de gusano barrenador a México y con esto se acumularon pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos a la ganadería nacional, derivadas del bloqueo comercial que mantuvo en Estados Unidos, hecho que se convirtió en uno de los golpes más severos que ha sufrido el sector en las últimas cuatro décadas.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el cierre de exportaciones de ganado mexicano al vecino del norte cayó en 935 mil cabezas que representaron una pérdida de 837 millones de dólares, equivalentes a más de 15 mil 300 millones de pesos.

El Tip: Ganaderos del país han solicitado que se impida el ingreso de ejemplares de Centroamérica, para evitar la propagación.

A lo largo del año se establecieron acuerdos entre ambos países, en búsqueda de reanudar el intercambio comercial que se intentó destrabar en dos ocasiones este 2025, pero que ante la expansión del problema se volvieron a decretar cierres el 11 de mayo y el 9 de julio, este último ocurrido a tres días de que se reabrieran las puertas al ganado mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Frente frío 24 provoca heladas en varios estados Llegan frente frío 24 y primera nevada

Entre los acuerdos se concretó una sectorización para robustecer la revisión del ganado en todo México, la inversión mutua para una planta de moscas estériles en el sur del país, así como reuniones continuas de las que se esperaba que fuera en noviembre cuando se decretara la reanudación de las exportaciones; sin embargo, esto no ocurrió.

Al último corte, ya sumaban diez mil 978 casos detectados en 13 estados del país, desde el 20 de noviembre de 2024; las especies más afectadas son bovinos y caninos y únicamente 850 casos activos en la República. El problema también llegó a los humanos, con 99 infecciones por miasis hasta la última semana de noviembre y al menos cinco muertos.