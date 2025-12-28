Detienen a 4 presuntos integrantes del Cártel del Noreste tras repartir juguetes en Nuevo León

Entre los cuatro detenidos hay un joven de 18 años reportado como desaparecido.

Autoridades de Nuevo León detuvieron a cuatro hombres que presuntamente repartían juguetes con leyendas alusivas al Cártel del Noreste a menores de edad, en calles de la colonia Escamilla, en el municipio de Guadalupe.

La detención se realizó este 28 de diciembre, luego de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras detectar a los sujetos cuando entregaban los obsequios.

Los detenidos fueron identificados como Bryan, “Lucifer”, de 25 años; Erick, “Flaco”, de 27; Francisco Israel, “Cañangas” o “Isra”, de 31; y Lander Alejandro, “Tocino”, de 18 años. Este último contaba con una ficha de búsqueda por desaparición activa desde el pasado 29 de noviembre en el estado de Baja California.

Al notar la presencia de las autoridades, los cuatro hombres intentaron huir a bordo de una camioneta Honda Pilot; sin embargo, fueron interceptados tras una breve persecución sobre la calle Carlos Medellín.

Durante la revisión, los agentes aseguraron ocho cajas de juguetes con insignias del grupo criminal , 144 dosis de hierba verde con características de marihuana, un arma de fuego calibre .223 y otra calibre 9 milímetros , así como cargadores, cartuchos útiles, básculas digitales, teléfonos celulares y una maleta de viaje.

Entre lo asegurado hay ocho cajas de juguetes con las iniciales del Cártel del Noreste. ı Foto: Facebook, @PoliciadeGuadalupe

Las autoridades informaron que la camioneta en la que se desplazaban ya había sido identificada por cámaras del sistema de videovigilancia C4, además de que los detenidos son investigados por su posible participación en hechos violentos recientes, incluidos homicidios ocurridos durante el mes de diciembre en el municipio.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y otros ilícitos que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr