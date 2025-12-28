Difunden lista de personas hospitalizadas tras el descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico

Al cierre del 28 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió un listado con los nombres de 75 personas lesionadas y hospitalizadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico ocurrido más temprano en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con el listado, las víctimas son atendidas en al menos cinco hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE en Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero y Tehuantepec.
Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán
- Abigail Lizárraga Arias
- Abril Solórzano Cruz
- Akwjo Salazar Rodríguez
- Calli Santiago Antonio
- Elidia de la Cruz López
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez
- Jorge Alberto Hernández
- Liliana del Carmen González Cruz
- Livia A. Alvarado
- Luis Augusto Kat Canto
- María Fernanda Serrano Moreno
- Martha Lidia Santiago Antonio
- Mellani Zaragoza Medina
- Miguel Ángel Fabre Bajaron
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez
- Nelli Rosario Arana Serrano
- Patricia Castro Sánchez
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández
- Ulises Jáuregui García
- Uriel Castillejos Cruz
- Víctor Ventral Ordóñez
- Ximena Ríos
Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz
- Ariadna Hernández Hernández
- Ian Oswaldo López Hernández
Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron
- Axel Eduardo Antonio Fabre
- Carla Valeria Sánchez Cheng
- Claudia Cruz Alcántara
- Ereida López Ordaz
- Felipe Calvo Chiapas / Chipas / Chiñas
- Guadalupe Ruiz Zambrano
- Gustavo Alejandro Del Toro González
- Itza Julisa Márquez Alejo
- María del Carmen Chiñas Reyes
- Perla Del Carmen Toledo Ávalos
Hospital Rural del IMSS en Matías Romero
- Alexia Cerquedo Mejía
- Alexis Iglesias Temichs
- Alexis Ríos Gallegos
- Alma Jasive Bemol Albores
- Alonso Ríos Gallegos
- Ashley Aylin Fabre Mingo
- Claudia Gallegos Castillo
- Diego Alejandro Castillejos Cruz
- Dulce Nayeli López Morales
- Edwin Alan Gómez Falcón
- Emérit Daniel Ríos López
- Erik Said López Reyes
- Fabián Pazarron José
- Feliciano Cruz Benítez
- Flor Temichs Cinta
- Gustavo Ríos Ponce
- Indira Lara Pineda
- Itzel Sosa Carrasquedo
- Jeferson Javier Laureano Bernal
- Jesús Antonio Ángel Sánchez
- Joana Osorio Castro
- José Luis Fabre Pazarro
- José Matías Fabre Falcón
- Juan Daniel Ríos Ponce
- Juan Manuel Iglesias López
- Karla Mérida Leyva Castillejos
- Lindoro Hernández Ortiz
- María Eugenia Zaragoza Ceja
- Marlene Natali Reyes Ramírez
- Melani Arum Laureano Bemol
- Paola Laureano Bemol
- Regina Torres Castro
- Rosa Isela Ramírez Simota
- Yulem Vázquez Flores
Clínica Hospital Tehuantepec
- Ronaldo Domínguez Ramírez
- Libertad Domínguez Rosales
- Alfonso Lara Pineda
- Gabriela Moreno Vásquez
- Karla Ortiz López
- Efrén Palacios Pacheco
El Gobierno de México habilitó un número telefónico para atender y orientar a familiares de las víctimas:
- 55 2230 2106
