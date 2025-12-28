Difunden lista de personas hospitalizadas tras el descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico

Servicios de emergencia tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca.

Al cierre del 28 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió un listado con los nombres de 75 personas lesionadas y hospitalizadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico ocurrido más temprano en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el listado, las víctimas son atendidas en al menos cinco hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE en Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero y Tehuantepec.

Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán

Abigail Lizárraga Arias

Abril Solórzano Cruz

Akwjo Salazar Rodríguez

Calli Santiago Antonio

Elidia de la Cruz López

Gilberta Josefina Calvo Vásquez

Jorge Alberto Hernández

Liliana del Carmen González Cruz

Livia A. Alvarado

Luis Augusto Kat Canto

María Fernanda Serrano Moreno

Martha Lidia Santiago Antonio

Mellani Zaragoza Medina

Miguel Ángel Fabre Bajaron

Nahomi Katerine Ríos Vásquez

Nelli Rosario Arana Serrano

Patricia Castro Sánchez

Tiare Deyanira Mendoza Hernández

Ulises Jáuregui García

Uriel Castillejos Cruz

Víctor Ventral Ordóñez

Ximena Ríos

Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz

Ariadna Hernández Hernández

Ian Oswaldo López Hernández

Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec

Ana Guadalupe Fabre Pasaron

Axel Eduardo Antonio Fabre

Carla Valeria Sánchez Cheng

Claudia Cruz Alcántara

Ereida López Ordaz

Felipe Calvo Chiapas / Chipas / Chiñas

Guadalupe Ruiz Zambrano

Gustavo Alejandro Del Toro González

Itza Julisa Márquez Alejo

María del Carmen Chiñas Reyes

Perla Del Carmen Toledo Ávalos

Hospital Rural del IMSS en Matías Romero

Alexia Cerquedo Mejía

Alexis Iglesias Temichs

Alexis Ríos Gallegos

Alma Jasive Bemol Albores

Alonso Ríos Gallegos

Ashley Aylin Fabre Mingo

Claudia Gallegos Castillo

Diego Alejandro Castillejos Cruz

Dulce Nayeli López Morales

Edwin Alan Gómez Falcón

Emérit Daniel Ríos López

Erik Said López Reyes

Fabián Pazarron José

Feliciano Cruz Benítez

Flor Temichs Cinta

Gustavo Ríos Ponce

Indira Lara Pineda

Itzel Sosa Carrasquedo

Jeferson Javier Laureano Bernal

Jesús Antonio Ángel Sánchez

Joana Osorio Castro

José Luis Fabre Pazarro

José Matías Fabre Falcón

Juan Daniel Ríos Ponce

Juan Manuel Iglesias López

Karla Mérida Leyva Castillejos

Lindoro Hernández Ortiz

María Eugenia Zaragoza Ceja

Marlene Natali Reyes Ramírez

Melani Arum Laureano Bemol

Paola Laureano Bemol

Regina Torres Castro

Rosa Isela Ramírez Simota

Yulem Vázquez Flores

Clínica Hospital Tehuantepec

Ronaldo Domínguez Ramírez

Libertad Domínguez Rosales

Alfonso Lara Pineda

Gabriela Moreno Vásquez

Karla Ortiz López

Efrén Palacios Pacheco

El Gobierno de México habilitó un número telefónico para atender y orientar a familiares de las víctimas:

55 2230 2106

🚨 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/cyyztxGAaM — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr