Esta sería la causa del descarrilamiento tren interoceánico

Descarrilamiento en el tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Un tren se descarriló en la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos dejando al menos 13 personas muertas y 98 heridas.

De acuerdo con el reporte oficial la unidad descarrilo en la localidad de Nizanda, Oaxaca y viajaban 250 personas, 9 pertenecientes a la tripulación y 241 pasajeros.

Al momento, de acuerdo con la información más reciente, al menos 36 personas permanecen hospitalizadas.

¿Por qué se descarriló el tren interoceánico?

La Fiscalía General de la República informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento. Indicó que agentes del Ministerio Público, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Sin embardo, a través de redes sociales han salido a relucir algunos testimonios de pasajeros que afirman que previo al incidente, el “tren viajaba demasiado rápido”, a una velocidad que explican, podría dificultar el frenado.

Debido a esta situación, diversas personas han comenzado a teorizar que la velocidad habría sido un factor para el descarrilamiento de los vagones, pero, muchos otros no descartan la posibilidad que este ascenso en la velocidad se debiera a que el tren perdiera los frenos.

Aunque aún las autoridades no han informado de una razón certera del incidente, se explica que continúan los trabajos para el esclarecimiento de lo ocurrido, mientras familiares de las víctimas, pasajeros y población en general piden una explicación.

