CSP celebra creación del Parque Lago de Texcoco

DE DER. A IZQ.: La Presidenta Claudia Sheinbaum; la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y el titular de la Conagua, Efraín Morales, ayer, en recorrido por el lago de Texcoco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Parque Ecológico Lago de Texcoco ha impactado positivamente en las comunidades del oriente del Estado y la Ciudad de México; además, celebró que se haya tomado la decisión de completar este proyecto en lugar de un aeropuerto que, aseguró, iba a ser “inviable”.

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la mandataria federal realizó un recorrido por el parque ecológico, espacio ambiental que se ha consolidado como sitio de recreación, deporte y conservación en el Valle de México.

El Dato: El diputado Arturo Ávila (Morena) felicitó a la Presidenta por este proyecto y prevé que se siga ampliando como uno de los principales espacios verdes y de restauración ambiental.

Además, la mandataria destacó que en 2025 el Lago de Texcoco ha registrado altos niveles de captación de agua, un fenómeno que, de acuerdo con especialistas, habría sido incompatible con una infraestructura aeroportuaria.

En este contexto, Sheinbaum Pardo invitó a la población a conocer las actividades deportivas que se desarrollan en el lugar, entre ellas beisbol, futbol, futbol americano y otras disciplinas. También señaló que a partir de enero se abrirán nuevas inscripciones para quienes deseen integrarse a estos programas.

En un mensaje difundido en redes sociales, la jefa del Ejecutivo destacó que el parque es hoy un Área Natural Protegida diseñada para la convivencia familiar, la activación física y el cuidado del medio- ambiente, particularmente para las comunidades del oriente del Edomex y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Vista aérea del Parque Ecológico Lago de Texcoco. ı Foto: Especial

“La invitación es a que conozcan este parque, que hoy es un área natural protegida de más de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, señaló.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la reactivación y fortalecimiento del Parque Ecológico Lago de Texcoco a través del impulso de actividades deportivas, recreativas, culturales y ambientales, con el objetivo de consolidarlo como un espacio público de convivencia, bienestar social y educación ambiental para la población.

Informó que, a partir de enero de 2026, este espacio operará de manera permanente y ampliará su oferta de actividades dirigidas a personas de todas las edades, con horarios de martes a domingo de 7:00 a 19:00 horas, como parte de una estrategia para garantizar su uso continuo y ordenado.

Entre las acciones programadas destacan eventos deportivos y recreativos, como carreras atléticas, rodadas ciclistas y festivales comunitarios, así como la instalación de escuelas deportivas gratuitas en disciplinas como futbol, basquetbol, voleibol y beisbol, en coordinación con instancias federales del deporte.

Asimismo, se desarrollarán talleres y actividades de educación ambiental, entre ellos cursos de observación de aves, cultura ecológica y cuidado del medioambiente, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y promover el aprovechamiento responsable del espacio natural.

Juego en una de las canchas de beisbol. ı Foto: Especial

Como parte del proyecto de reactivación, también se contemplan mejoras en accesibilidad y movilidad, mediante rutas de transporte desde distintos puntos del Valle de México y servicios internos que conectarán las diferentes zonas del parque, lo que beneficiará a comunidades cercanas como San Salvador Atenco y Ecatepec.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco fue inaugurado en 2024 en los terrenos donde originalmente se planeaba construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y forma parte de uno de los proyectos de restauración ambiental más importantes del país, al recuperar miles de hectáreas de humedales y ecosistemas que hoy funcionan como Área Natural Protegida.

Asimismo, dispone de zonas de picnic, miradores para el avistamiento de aves, ciclovías internas, laberintos y espacios de convivencia familiar.

Autoridades federales han destacado que este espacio representa un avance en la recuperación del ecosistema de la región y una alternativa de esparcimiento, deporte y educación ambiental para miles de visitantes, al tiempo que fortalece el derecho al espacio público y promueve la justicia social y ambiental en una de las zonas históricamente más rezagadas del Valle de México.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco continúa en desarrollo y se prevé que se siga ampliando como uno de los principales espacios verdes y de restauración ambiental de la zona metropolitana.