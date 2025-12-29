Defensa y fuerzas de EU afinan coordinación militar rumbo al Mundial 2026

Sesión Técnica de la Junta de Coordinación entre México y Estados Unidos

Representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como del Comando Norte de los Estados Unidos, participaron del 15 al 19 de diciembre de 2025 en la Sesión Técnica de la Junta de Coordinación entre México y Estados Unidos, en el marco de la relación militar bilateral.

La reunión se llevó a cabo en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y forma parte de la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre ambos países desde 2016.

Durante el encuentro, los integrantes de la Junta evaluaron las actividades programadas para el año 2026 y fortalecieron los procedimientos de cooperación, así como el uso de sistemas integrados de comunicación, con el objetivo de consolidar las capacidades de seguridad ante los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la información oficial, la participación conjunta de las Fuerzas Armadas de ambos países busca mejorar los mecanismos de coordinación y respuesta, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones soberanas y territorios nacionales.

Las autoridades destacaron que este tipo de ejercicios técnicos contribuyen a fortalecer las capacidades operativas y de planeación de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, en un contexto de cooperación bilateral enfocada en la seguridad regional y la atención de eventos de alto impacto internacional.

