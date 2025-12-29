EJE consolida su liderazgo académico con 37 posgrados vigentes y lanza un posdoctorado

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fortaleció en 2025 su oferta académica al contar con 37 programas de posgrado activos, que incluyen especialidades, maestrías y doctorados, además de la reciente apertura de un posdoctorado. Con ello, la institución se mantiene como un referente público y especializado en la formación académica en materia electoral.

Actualmente, la EJE registra una matrícula de 3 mil 661 estudiantes inscritos en alguno de sus programas de posgrado. De ese total, 13 programas están dirigidos al personal del TEPJF, mientras que 24 están abiertos al público en general, lo que refuerza su carácter incluyente y su vocación de servicio a la sociedad.

Dentro de su oferta de posgrado, la EJE imparte maestrías que ya cuentan con varias generaciones en curso, como la Maestría en Derecho Electoral, la Maestría en Derecho Constitucional y la Maestría en Ciencia Política. A estos programas se suma la primera generación de la Maestría en Derechos Humanos, así como el Doctorado en Derecho Electoral, orientado a la formación académica de alto nivel en esta disciplina.

En el ámbito de las especialidades, la institución ofrece la Especialidad en Derecho Procesal Electoral, la Especialidad en Derechos Humanos y Derechos Políticos, la Especialidad en Democracia Inclusiva y la Especialidad en Derecho Probatorio. Estos programas están diseñados para la profesionalización y actualización de conocimientos en áreas estratégicas del derecho y la justicia electoral.

A la oferta académica se incorpora el posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia, cuyo objetivo es impulsar la investigación avanzada desde entidades académicas y jurisdiccionales, a través de proyectos innovadores. Este programa cuenta con la participación de especialistas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, lo que fortalece su dimensión internacional.

De manera complementaria, la EJE dispone de un catálogo de 28 diplomados enfocados en el fortalecimiento de la democracia sustantiva y los derechos político-electorales. Entre los más recientes se encuentran los diplomados en Elecciones Judiciales y Libertad de Expresión, los cuales han beneficiado a 23 mil personas desde 2018.

En su estrategia de democratización del conocimiento, la EJE también ofrece 25 cursos en línea, en los que han participado más de 487 mil personas. Entre los asistentes se encuentran militantes de partidos políticos, estudiantes, académicos, litigantes, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanía interesada en temas de democracia y elecciones.

Los contenidos de estos cursos están diseñados para audiencias diversas e incorporan de manera transversal enfoques de derechos humanos, perspectiva de género y democracia. Con ello, la Escuela Judicial Electoral se consolida como una institución pública y gratuita que concibe la justicia electoral como un motor de transformación social con impacto tanto nacional como internacional.

