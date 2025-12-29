En enero de 2026 inician obras del Plan de Justicia para Cananea, Sonora: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en 2026 iniciará la construcción de las obras establecidas en el Plan de Justicia para Cananea, Sonora, las cuales contemplan un nuevo Hospital Regional en Ures, la instalación de potabilizadoras y centros de monitoreo de la calidad del agua, esto luego de concretarse un acuerdo con los trabajadores mineros de la región tras 18 años de huelga.

“A inicios del próximo año, enero, empieza la construcción de todas estas obras, digamos que está el acuerdo y ahora viene de nuestra parte la construcción de hospitales, obras de potabilización, la medición de la contaminación de suelo para poder saber si está contaminado, en dónde y hacer el proceso de remediación. Vamos a seguir informando cómo va este proceso de construcción, pero esperamos que todo esté listo en el 2026”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el pasado 22 de diciembre se suscribieron dos acuerdos: 1. Fin de la huelga de más de 18 años de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de la mina de Cananea, Sonora, y 2. Para emprender acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de Sonora, en los que se comprometieron 2 mil 222.6 millones de pesos (mdp) como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el Gobierno Federal, el Gobierno de Sonora y el Depósito de Grupo México ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 2018 y 2019 para la implementación del Plan de Justicia.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el Plan de Justicia se emprende para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora, el cual se registró el pasado 6 de agosto de 2014 tras un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre que impactaron en 288.8 kilómetros de la cuenca Bacanuchi-río Sonora, afectando a 20 mil personas de las comunidades de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures, por ello, el Gobierno de México invertirá mil 500 mdp en acciones como:

Salud: la transformación del Hospital Comunitario a un nuevo Hospital Regional de Ures del IMSS Bienestar; una Unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico y de un Laboratorio Especializado en Metales Pesados. Además de que habrá monitoreo permanente y atención médica integral.

Agua: la construcción de 16 potabilizadoras y la rehabilitación de seis más; instalación de 16 sistemas de desinfección, la operación de 22 potabilizadoras, así como monitoreo de la calidad de agua superficial y subterránea.

Remediación de Suelos: se realizarán estudios y diagnósticos de sitios contaminados, disposición de sedimentos, así como monitoreo y restauración ambiental.

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, expuso que el Centro de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua que será instalado, contará con tres estaciones automáticas, 42 sitios de monitoreo manual y un centro de visualización. Además, en Hermosillo, Sonora, se tendrá un laboratorio especializado con equipo de última generación y personal certificado para la medición de 64 parámetros y obtener resultados en tiempo real.

Añadió que se instalarán sistemas de potabilización en beneficio de más de 20 mil habitantes de 38 comunidades de ocho municipios, con la rehabilitación de cuatro plantas, la construcción de 16 nuevas y de 16 sistemas desinfección.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Luis Sánchez Cuazitl, reconoció la lucha de los trabajadores mineros de Cananea y la voluntad del Estado mexicano para atender los conflictos en Cananea.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobierno de México por su disposición a escuchar, dialogar y encontrar alternativas para llegar a los acuerdos por los cuales se realiza el Plan de Justicia para Cananea que establece la remediación integral para los trabajadores mineros, así como para los habitantes de la región.