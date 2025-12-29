FGR continúa diligencias por accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa con diversas diligencias para integrar la carpeta de investigación iniciada tras los hechos registrados el pasado domingo en el Corredor Interoceánico, en el estado de Oaxaca.

Desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la FGR desplegó agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se trasladaron a la zona para realizar las primeras actuaciones.

La institución detalló que el personal pericial que labora en el sitio incluye especialistas en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, además de expertos en tránsito terrestre, con el objetivo de recabar todos los elementos técnicos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

En el lugar aún se realizan labores peritaje del incidente ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la FGR señaló que desde el inicio se mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y corporaciones policiales. De igual forma, participan dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar).

Entre las diligencias realizadas hasta el momento se encuentra el resguardo del área donde ocurrieron los hechos, la entrevista a testigos y víctimas por parte de la Policía Federal Ministerial, así como inspecciones tanto del lugar como del tren involucrado. Paralelamente, peritos llevan a cabo la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

La Fiscalía General de la República reiteró que su prioridad es esclarecer las causas de lo sucedido y conocer la verdad de los hechos mediante una investigación profesional, con rigor científico y con las víctimas como eje central del proceso. La dependencia indicó que, conforme se obtengan mayores elementos, la información será dada a conocer de manera oportuna.

Elementos de Marina y Guardia Nacional mantienen un cerco de seguridad ı Foto: Cuartoscuro

LMCT