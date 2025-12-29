‘Hubo resistencias, pero también cooperación’: Rosa Icela tras atención a huelga de Cananea y contaminación de Río Sonora

Al exponer los acuerdos alcanzados para el levantamiento de la huelga de Cananea y el resarcimiento de la contaminación al Río Sonora, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó que se enfrentaron resistencias, pero también hubo cooperación.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria comentó que los convenios establecidos y ya presentados la semana pasada, no fueron un proceso fácil, pero lo que se procuró en todo esto fue escuchar, particularmente en la atención a los mineros.

“Hoy culminan 18 años de lucha. Es un hecho histórico. Como gobierno de la transformación escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de la que se tenga registro en la historia de México. No fue sencillo. Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes. Claro que hubo resistencias, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Enfatizó en que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó encontrar soluciones a las problemáticas ambientales que involucran al Grupo México en cuanto a los daños al río, así como a los trabajadores mineros.

“La directriz de la Cuarta Transformación es muy clara. El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida… Gracias a la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantuvo firme para que no se abandonara su suerte a los trabajadores porque sensible a los derechos laborales de los mineros y a sus familias y es una defensora de los derechos ambientales del pueblo”, dijo.

Sobre la resolución en el conflicto en Cananea, comentó que en 2024 el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llegó a la Secretaría de Gobernación junto a los líderes del sindicato minero y trabajadores de la Sección 65 para exigir que se diera salida al conflicto laboral.

Tras una valoración junto a las dependencias involucradas, se acordó la cobertura de las indemnizaciones a los trabajadores, a las viudas y familias.

“Entendimos que no se trata solo de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad”, dijo.

En cuanto a la problemática ambiental, desde este año se inició el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades, a partir de lo cual se logró constituir un fondo de recursos donde 70 por ciento serán aportados por Grupo México; 22 por ciento, por el Gobierno Federal, y 8 por ciento por el gobierno de Sonora.

El apoyo también incluirá mecanismos de restauración en el río Sonora, monitoreo para verificar su calidad, plantas potabilizadoras, equipos de desinfección, entre otros.

“Quiero aclarar que el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo”, dijo.

