Las y los camineros trabajadores fundamentales para el desarrollo económico y social de México, destacan

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México reconoce a las y los camineros cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo económico y social de México, al garantizar que las carreteras funcionen adecuadamente.

Su labor es anónima. Trabajan bajo condiciones climáticas y geográficas difíciles, sin importar el frío, el calor, la lluvia y las nevadas.

En esta actividad hay diversos roles, desde ayudantes generales hasta residentes generales de obra o directores generales de área -responsables de los proyectos-, así como personal administrativo, de limpieza y en tareas específicas como la aplicación de pintura.

Las y los camineros tienen la función de construir nuevas vialidades y dar mantenimiento a las ya existentes.

En la instalación de nuevas vías, abren caminos, excavan y encarpetan el asfalto mediante el tendido. En mantenimiento, rehabilitan las carreteras dañadas, reparan cunetas y drenajes, y sustituyen señales.

También realizan labores bandereras y bandereros para guiar la vialidad en zonas de obra. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas usuarias de las carreteras.

Las tareas de las y los ayudantes incluyen la carga y descarga de materiales, la limpieza y preparación de las áreas de construcción.

Se estima que, dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera del presente año, hasta el mes de octubre participaron alrededor de 6 mil trabajadoras y trabajadores en labores de construcción y rehabilitación de caminos.

El Residente de Obra de Conservación de Carreteras del Centro SICT Oaxaca, Jorge García Pérez, cuenta su experiencia durante las emergencias en las que ha participado, generadas por las lluvias. “En esos momentos no hay horarios ni descanso. Estamos ahí, junto con las cuadrillas y la maquinaria, trabajando sin parar para abrir el paso, retirar derrumbes y devolver la comunicación”.

En tanto, la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez, destaca el beneficio social que representa la realización de una obra carretera, “desde la mínima, que es un drenaje, una alcantarilla y que no genere algún derrumbe, algún encharcamiento, hasta las nuevas carreteras y puentes de alta ingeniería”.

En la SICT la labor de la y el caminero es reconocida al instaurar desde el 17 de octubre de 1956 el monumento “Al Caminero, integrador de las comunicaciones de México”. Desde entonces cada año se les rinde un homenaje con el “Día del Caminero”.

