Sheinbaum nombra a Miguel Torruco subsecretario de Prevención del Delito en la SSPC

Miguel Torruco Garza asumirá en enero como subsecretario de Prevención del Delito en la SSPC.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Miguel Torruco Garza se incorporará a la administración federal dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Casi al cierre de su conferencia matutina, la mandataria informó que el hijo del exsecretario de Turismo ocupará el cargo de subsecretario de Prevención del Delito a partir de enero del próximo año.

Con este movimiento, Torruco Garza sustituirá a Esthela Damián, quien dejó el puesto para asumir como consejera jurídica de la Presidencia, luego de que Ernestina Godoy fuera designada como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum detalló que entre las tareas del nuevo subsecretario estará la organización de actividades de prevención social, particularmente aquellas vinculadas con el deporte y la cultura, como la clase masiva de box realizada en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Esthela está de consejera jurídica. Bueno, pues lo invité y dijo que sí. Él ha organizado, por ejemplo, la clase de box que hicimos aquí en el Zócalo, y otras cosas; él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, expresó la Presidenta.

