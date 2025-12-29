Sheinbaum: ‘Nos tocaron tiempos especiales… pero salimos adelante’

En un balance de lo que ha sido el primer tramo de su gobierno y particularmente lo ocurrido este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que le tocaron “tiempos especiales”, particularmente en el manejo internacional con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y los cambios provocados en materia comercial a escala global.

Al referirse el 2026 como un preámbulo de la contienda electoral federal que se desarrollará en 2027, la mandataria comentó que la población se mantiene con la “transformación” por los resultados que ha dado el gobierno y que, aseguró, continuarán en materia del combate a la pobreza, las desigualdades, la mejora del sistema de salud, obras públicas entre otros.

Se manifestó confiada en que, si se mantienen abiertos a escuchar las demandas de la población, ésta mantendrá su respaldo.

Donald Trump ı Foto: AP

“Entonces, si nosotros cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios que son una máxima para nosotros. Y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, lo más importante. Y lo tenemos claro… Nos tocó tiempos especiales, pero ¿qué nos sostiene? El amor a la gente y al pueblo. Es el sello de la cuarta transformación, la cercanía, el no divorciarnos, el estar siempre ahí escuchando a la gente. y cumpliendo y garantizar la honestidad”, dijo.

Afirmó que este año fue complejo a causa, principalmente, de las decisiones tomadas por Trump, pese a las cuales se salió adelante.

“Yo creo que el 2025 fue un año complejo, pues sobre todo por eh la entrada del presidente Trump, el nuevo eh modelo de comercio mundial decidido por el gobierno de los Estados Unidos, eh, y otros temas que vivimos durante este año. Y todos hemos salido adelante. Repito, cercanos a la gente y cumpliendo. Entonces, hay que seguir trabajando”, dijo.

