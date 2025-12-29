Tragedia no se politiza, prioridad es atender a las víctimas del incidente ferroviario en Oaxaca: Gabriela Jiménez

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, afirmó que “la tragedia no se politiza” y recalcó que la prioridad absoluta es atender a las víctimas del incidente ferroviario ocurrido en Oaxaca. La legisladora expresó su solidaridad con las familias afectadas y se sumó, con respeto, al duelo por la pérdida de vidas humanas.

Las declaraciones se dieron tras el incidente registrado en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, Oaxaca. Jiménez reconoció la respuesta inmediata del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la intervención de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Oaxaca para atender la emergencia.

La diputada subrayó que, ante cualquier hecho de esta magnitud, la vida y la integridad de las personas usuarias deben estar por encima de cualquier interés político. En ese sentido, insistió en que la solidaridad debe reflejarse en atención inmediata, acompañamiento institucional y una investigación exhaustiva, la cual ya fue iniciada por el Gobierno Federal.

Descarrilamiento del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ı Foto: Cuartoscuro

Jiménez Godoy enfatizó que lucrar políticamente con una tragedia carece de empatía y va en contra de los principios de responsabilidad pública, humanismo y justicia social. Reiteró que el foco debe estar en las familias de las personas fallecidas y en quienes continúan hospitalizados.

Informó que la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabeza las indagatorias para esclarecer las causas del accidente. Detalló que el tren cuenta con un registrador electrónico, similar a una caja negra, que permitirá conocer con precisión las condiciones previas al siniestro.

Finalmente, destacó que el Gobierno de México mantiene coordinación permanente entre la Secretaría de Marina, la SICT, el IMSS-Bienestar y autoridades estatales para garantizar justicia, verdad y no repetición, así como una atención integral a las víctimas del incidente ferroviario.

Descarrilamiento en el tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ı Foto: Cuartoscuro

LMCT