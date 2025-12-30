CSP: Habrá reparación integral del daño a heridos y familias de fallecidos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Al hacer un balance de su visita a las personas heridas y familiares de quienes perdieron la vida durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que habrá una reparación integral del daño a todas las víctimas del accidente.

Al arranque de su conferencia desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum expuso que desde ayer se instruyó la entrega de un primer apoyo por 30 mil pesos a los afectados, respecto del cual, refirió, hubo una tergiversación ante la que aclaró que la entrega de estos recursos es para cubrir los gastos que las familias de las víctimas lleguen a requerir cubrir.

“Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos, los familiares sobre todo, que están acompañando”, dijo Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional Claudia Sheinbaum afirmó que además habrá una reparación integral del daño a los afectados, lo cual derivará de la póliza de seguro con la que cuenta el Tren Interoceánico, además de lo que resulte de la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pero evidentemente pues va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares. Ese es un un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía. La Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, explicó Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que se ordenó el acompañamiento a cada una de las familias por parte de un servidor público.

En cuanto a la investigación para conocer las causas del descarrilamiento, Claudia Sheinbaum dijo que la fiscal Ernestina Godoy estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad de esta mañana y se espera que más tarde dé a conocer información derivada de los primeros peritajes que se realizaron.

“Están pues con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante y estarán ellos por su parte dando la información a toda la ciudadanía y en particular a los familiares”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum agregó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario también colabora en el dictamen.

Durante la visita a las familias y lesionados realizada ayer, Claudia Sheinbaum dijo que además de acompañarlos les hizo saber que se busca acelerar la indagatoria a cargo de la FGR, pero que se trata de procesos tardados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR